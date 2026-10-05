La obra amplía la conectividad en la zona sudoeste de la capital, muy cerca de las orillas del río Limay. Los detalles.

Avanza la obra de apertura de la calle troncal Pigretti en el sur de Neuquén

A metros del río Limay , en la ciudad de Neuquén , continúa a buen ritmo la obra de apertura de la calle troncal Pigretti, en el tramo comprendido entre Solalique y Bejarano.

La iniciativa permitirá mejorar la conectividad de este sector de la ciudad y extender la circulación vehicular del Paseo Costero. En los próximos días se colocará la carpeta asfáltica.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que estas obras generan nuevas alternativas de circulación y permiten vincular distintas troncales de la zona sur, como Solalique, Bejarano, Saavedra y Anaya.

“Ya estamos muy avanzados con la construcción de cordón cuneta y el movimiento de suelo, y próximamente vamos a colocar el pavimento”, destacó Nicola.

El funcionario señaló que la obra se encuentra en el sur del barrio Los Sauces del Limay, muy cerca del río. Además, destacó que la apertura de Pigretti permitirá extender el Paseo Costero en su recorrido vehicular. “Esta misma conectividad podrá extenderse hasta calle Saavedra, porque hay dos desarrollos privados que van a permitir prolongar esta calle Pigretti hasta Saavedra”, explicó.

“La continuidad del paseo hasta Saavedra va a estar dada por esta calle”, sostuvo Nicola.

En relación con los trabajos sobre Saavedra, indicó que “estamos muy avanzados: ya se ejecutaron los pluviales y ahora estamos trabajando en los cordones cuneta”.

Nicola detalló que la calle Pigretti limita con el río y tendrá una orientación este-oeste/oeste-este.

El funcionario recordó que, al inicio de la gestión, no era posible circular desde Saavedra hacia el sur, y recordó que “hicimos la apertura de la calle, desde Lanín hacia el sur, en un tramo hasta el arroyo Durán”.

En este sentido, explicó que actualmente se está finalizando el proyecto para construir en hormigón el canal que corre paralelo a la calle Saavedra, lo que permitirá avanzar con la construcción de la otra mano de circulación.

“Desde el arroyo Durán hacia el sur ya hemos pavimentado un tramo importante. Hicimos el recambio de todas las cañerías de agua potable del sector, ejecutamos trabajos pluviales y ahora estamos completando el asfalto hasta llegar al río Limay”, detalló.

Por último, Nicola comentó que también avanza el desarrollo de la costanera entre Saavedra y Anaya.