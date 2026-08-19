El escabroso relato de Sofi Gonet tras inyectarse un producto para bajar de peso

La influencer contó un duro episodio que vivió y por el cual sintió que se "moría". El crudo testimonio de La Reini.

Lejos de compartir una publicación amistosa y recomendando productos como suele hacerlo en sus redes, esta vez Sofía Gonet , conocida en el ambiente como "La Reini", contó una experiencia dolorosa por una mala decisión al punto tal de tener un pensamiento trágico: "Pensé que me moría".

En su cuenta personal de Instagram, lanzó un posteo donde contó que se descompensó luego de consumir un producto con el que buscaba bajar de peso de forma inmediata sin tener que atravesar un proceso largo. Lejos de tener el resultado deseado, terminó quedando internada.

“Lo vi en redes, en tendencias de afuera. Quise un resultado rápido”, dijo sobre cómo descubrió el fármaco consumido. Según trascendió, se trata de un producto ilegal y que accedió a él sin receta, ni control médico, por lo que no dimensionó la reacción que podía tener el cuerpo ante ese consumo.

“El corazón me iba a mil, sentía una confusión total y una sensación inminente de que me desmayaba ahí mismo”, dijo en sus redes sociales sobre las primeras sensaciones que tuvo. A su vez reveló que sintió mareos, náuseas, temblores y hasta la vista nublada.

Ante esa situación, recurrió a la ayuda de su círculo íntimo: “Pa, te suplico, vení a verme porque me mandé una cagada absoluta. Creía que me moría. Sentía como mi cuerpo colapsaba por dentro”.

Por otra parte, contó que en la recuperación estuvo "una semana entera en la cama sin poder levantarme, con náuseas continuas”.

Debido al episodio vivido, Gonet reveló que decidió contarlo para evitar que otras personas atraviesen la misma situación: “Decidí contarlo porque no quiero que a nadie le pase esto”.

Hace algunas semanas, Sofi Gonet reveló detalles ocultos de su peculiar rutina para cuidar su imagen

Sofía Gonet se acercó a sus seguidores con un video más que especial en su cuenta de Instagram, revelando detalles del día a día de su vida y las rutinas personales que sus seguidores quieren conocer a la perfección. Desde que se levanta, a cara lavada por cierto, hasta las últimas horas preparatorias con la que delinea las actividades de su día.

Su video comienza mostrando los primeros movimientos desde que se levanta, cerca de las 7 am. A cara lavada, con el cabello revuelto y el rostro de una persona que acababa de despertarse, soltó en la filmación: “Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado”.

Paso siguiente de su rutina, la limpieza bucal: “Me lavo los dientes pero el hilo dental lo uso después de las comidas, porque siento que a la mañana no hace falta”. Más tarde se aplicó gel para la limpieza facial, un raspador lingual y mostrando cada uno de los productos.

Saludo a su perro con un "buen día, mi amor", y luego otra visita esperada: su maquilladora personal. Ante una jornada agitada por las grabaciones del certamen Popstar que debutará en la pantalla de Telefe, la Reini robustece su maquillaje para un largo día: “Viene mi maquilladora porque hoy tengo ocho horas de entrevistas".

“Me llevo mi valija, mi bolso y todos los cambios de ropa porque nunca sé qué voy a necesitar en el día”, cerró en su video explicativo que cautivó a los seguidores con su rutina.