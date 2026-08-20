Robert De Niro, a sus 82 años, reveló la rutina que lo mantiene activo: se levanta a las 5 de la mañana y desayuna un café negro, jugo, huevos y pan integral

A los 82 años, Robert De Niro reveló la rutina que lo mantiene activo: madruga, trabaja todos los días y apuesta por hábitos saludables.

Lejos de pensar en el retiro, Robert De Niro continúa con una intensa agenda laboral. El reconocido actor comienza sus jornadas antes del amanecer, mantiene una alimentación equilibrada y combina su carrera en el cine con la administración de sus negocios.

A sus 82 años, Robert De Niro continúa demostrando que la disciplina es una de las claves de su extensa trayectoria. Mientras sigue sumando nuevos proyectos cinematográficos y empresariales, el ganador del Oscar mantiene una rutina diaria basada en la constancia, el trabajo y hábitos saludables que lo acompañan desde hace décadas.

Sin señales de querer retirarse, el actor divide su tiempo entre el cine , su familia y los emprendimientos gastronómicos y hoteleros que desarrolla junto a sus socios. Algo que sorprende a muchos debido a su edad, la gran vitalidad que porta.

La rutina de Robert De Niro: a qué hora se levanta cada día

Uno de los hábitos que más llama la atención es el horario en el que comienza sus jornadas. De Niro suele despertarse entre las 5 y las 6 de la mañana, una costumbre que adquirió durante los años en que debía llegar a los sets de filmación antes del amanecer para las largas sesiones de maquillaje y preparación.

Lejos de abandonar esa rutina cuando no está rodando, el actor aprovecha las primeras horas del día para disfrutar del silencio, leer, estudiar guiones y organizar los compromisos de su agenda. Además, dedica parte de la mañana a supervisar distintos aspectos de sus negocios vinculados a la reconocida marca hotelera y gastronómica Nobu.

Imagen ilustrativa (google), del desayuno de Robert De Niro

El desayuno que elige Robert De Niro para mantenerse con energía

En cuanto a la alimentación, De Niro apuesta por la simplicidad. Su desayuno suele incluir alimentos tradicionales, nutritivos y fáciles de preparar. Entre sus opciones habituales figuran: Café negro, jugo de naranja recién exprimido, huevos revueltos o pasados por agua, tostadas de pan integral y bagels, un clásico de la gastronomía neoyorquina.

El actor evita las dietas restrictivas o las tendencias extremas. Según trascendió, prefiere mantener una alimentación balanceada que le permita sostener un buen nivel de energía durante toda la jornada.

Una carrera que sigue en plena actividad

Con más de seis décadas de trayectoria, Robert De Niro continúa siendo una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica. A pesar de haber alcanzado todos los reconocimientos posibles, mantiene el mismo compromiso con el trabajo que marcó su carrera desde sus comienzos. Su rutina refleja una combinación de disciplina, organización y equilibrio entre la vida personal y profesional, factores que le permiten seguir activo tanto frente a las cámaras como al frente de sus proyectos empresariales.