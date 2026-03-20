Qué película protagonizará Wanda Nara y cuándo será su estreno

Wanda Nara debutará en la pantalla grande de la mano de Telefe. Así lo confirmó la influencer en medio de la final de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara cerró su participación en MasterChef Celebrity con un fuerte anuncio que sorprendió a todos los espectadores. La rubia que se consagró como la figura de Telefe debutará en la pantalla grande.

La película, realizada en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Filme Suez e IP4, es una remake de comedia mexicana "¿Quieres ser mi hijo?" en la que la influencer interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que regresa a su departamento con el corazón roto tras una infidelidad.

Allí conoce a Javier, un vecino de 23 años a quien le pedirá ser su hijo para conseguir trabajo. Sin embargo, la mentira se transforma en una historia de amor que desafía la diferencia de edad que en la actualidad se pone siempre en debate.

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“Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”, anunció la conductora que debutará en la pantalla grande en los próximos meses.

La dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, responsable de títulos como Casi Feliz, Una noche de amor y Doble discurso. El rodaje comenzará en abril en Uruguay y el estreno está previsto para fines de año.