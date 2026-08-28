Revelaron detalles de la esperada y segunda temporada de "El Eternauta".

El estreno de la segunda y tan esperada temporada de "El Eternauta" fue anunciado por la plataforma de cines y series on demand, Netflix , para el 2027 y la expectativa en el público crece a medida que pasan los meses.

La producción de Bruno Stagnaro , que está basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López , calienta motores para el lanzamiento de su segunda parte. En ese sentido, se supo que, entre otros detalles, la segunda parte supera en presupuesto a la primera entrega.

Según se pudo saber, ya está el primer guion de la segunda temporada de "El Eternauta" , versión que se va revisando en la productora K&S, hasta el final. El elenco contará nuevamente con Ricardo Darín (Juan Salvo), Carla Peterson , Andrea Pietra , César Troncoso , Ariel Staltari , Mora Fisz , entre otros. Tiene un presupuesto sideral, siendo que en esta segunda temporada habrá ocho capítulos, tratarán de usar imágenes realizadas por computación y locaciones reales.

Cabe recordar que la primera temporada de la serie tuvo seis episodios de duraciones que oscilaron entre 44 minutos y 1 hora y 8 minutos. La historia quedó abierta con un final alucinante, digno de una producción de ciencia y ficción, que espera su continuación con una nueva entrega.

La adaptación de "El Eternauta", cuyo estreno fue el 30 de abril de 2025, rompió récords históricos al convertirse en la serie de habla no inglesa más vista a nivel global. En el plano nacional, se ubicó en el top 1 durante semanas en el ranking de tendencias de Netflix.

Se conoció la trágica causa de la muerte de la actriz de "El Eternauta"

La muerte de la actriz y docente Claudia Schijman, recordada por sus trabajos en El Eternauta y El Palacio de la Risa, dejó de luto al mundo del espectáculo. Pasadas las horas se conocieron detalles del repentino deceso de la mujer de 66 años. Trascendió que la actriz falleció en su casa del barrio porteño de Palermo luego de que se desatara un incendio doméstico en su casa del barrio porteño de Palermo.

Durante varias horas, hubo versiones cruzadas sobre lo ocurrido, pero finalmente se confirmaron que el incendio se desató en su PH ubicado en Nicaragua al 5500. Schijman estaba sola en el lugar cuando vecinos alertaron a los bomberos al ver humo saliendo de la vivienda. Al ingresar, los rescatistas encontraron a la actriz con quemaduras severas en ambos brazos. Si bien las llamas fueron controladas rápidamente, las lesiones fueron tan graves que complicaron su estado de salud en los días posteriores.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde permaneció internada en cuidados intermedios. Su familia y amigos habían iniciado una campaña solidaria para donar sangre, pero pese a los esfuerzos médicos, Claudia no logró recuperarse.