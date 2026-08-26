En medio del éxito por la serie de Moria Casán, hay una producción que revoluciona la plataforma y acapara las miradas. De qué se trata.

La serie de cinco capítulos que enamoró a los fanáticos de los casos criminales e invita a verla en un día

La plataforma de Netflix sigue convulsionada por las repercusiones que todavía tiene la serie de Moria Casán , enfocada en su vida de rockstar dentro del mundo de la farándula . En medio de ese éxito, hay otras títulos que también tienen un gran nivel de producción y son del gusto del público.

Hay un formato que está ganando terreno y acapara las miradas del público que tiene como gusto principal las resoluciones de casos criminales . Es que en la plataforma existe un título que se trata de una serie de tan solo cinco capítulos que invita a mirarla en tan solo un día.

Se trata de la serie Sacrificio en Sangre , una ficción sueca que es dirigida por Kristoffer Nyholm , un director reconocido en el género de thriller y enfocados en el misterio . Entre sus obras, destacan series como Taboo. El misterio del faro y The Killing.

De qué trata la serie de Netflix

"Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino", explica la descripción de la plataforma Netflix.

“Es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a instalarse del todo. Se recibe una llamada al 911 en la que se denuncia un allanamiento de morada. Se envía a dos agentes de policía a la dirección indicada, una casa de verano situada en el archipiélago. Pero al llegar, se encuentran con que no hay nadie allí, al menos a simple vista", dice la sinópsis.

Luego, continúa explicando sobre la serie: "Al día siguiente se hallan los cadáveres de los agentes: un crimen brutal. Es el comienzo de una serie de aterradores asesinatos, todos ellos aparentemente dirigidos contra agentes de policía. El detective encargado del caso tiene que pedir ayuda a su padre, un detective jubilado, para resolver el caso”.

Tremendo: los impactantes números que alcanzó la serie de Moria Casán a menos de una semana de su estreno

La serie de Moria Casán es un éxito. La biopic sobre su historia de vida en forma de rockstar es uno de los productos más vistos en la plataforma de streaming Netflix y cosecha números impactantes sobre las visualizaciones a tan solo seis días desde su estreno.

Los datos son elocuentes: alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos de Argentina y se hizo un lugar en el Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de la plataforma. Estos logros fueron en consecuencia de haber sumado hasta el momento 1,6 millones de visualizaciones.

Esos no son los únicos datos que respaldan un éxito, sino que también alcanzó el Top 1 de las historias elegidas por el público tanto en Argentina como Uruguay. Se trata de un producto que revolucionó el mercado y sigue atrapando con su enfoque en una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo.

La palabra de Moria Casán sobre la serie

"Estoy sublimada a la estratósfera, estamos elevados espiritualmente. Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, de sentimientos, la gente me hace una catarsis confesionaria pero no para felicitar, sino para confesarse y lloran", dice la One en diálogo con Che Netflix.

"Hay algo que ocurre que lloran, que algo les pasó, los transgredió, sublimó, los lanzó a algún lado desconocido y en esta época de amores líquidos, de poca consistencia y poca solidez en las relaciones humanas porque están atravesados por una pantalla o por la individualidad, que algo que esté en una pantalla tenga ese poder que los atraviese hasta que se sienta que es presencial y que no hay una pantalla de por medio, me honra", sumó.

Luego, agregó: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso”.

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Los detalles del detrás de escena: los números de una gran producción