Espectáculos La Mañana Paula Chaves Aseguran que Paula Chaves se peleó con otra amiga famosa: "Está todo podrido"

Aseguran que Paula Chaves se peleó con otra amiga famosa: "Está todo podrido"

Paula Chaves y Mery del Cerro fueron durante años protagonistas de una de las amistades más conocidas del ambiente artístico. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el vínculo entre ambas habría cambiado por completo. Este martes 25 de agosto, Pepe Ochoa sorprendió al revelar en LAM que las modelos atraviesan un fuerte distanciamiento.

La información fue dada a conocer durante en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, donde el panelista se refirió a la situación y aportó detalles sobre el supuesto conflicto que habría provocado el quiebre entre las amigas: “Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, que a María no le gustaron”, comenzó explicando Pepe Ochoa al hablar sobre las diferencias que existirían entre Chaves y Del Cerro. De acuerdo con sus dichos, el alejamiento no sería reciente, sino que se habría profundizado con el paso del tiempo.

El gesto que habría confirmado el distanciamiento entre Paula Chaves y Mery del Cerro Uno de los datos que llamó especialmente la atención fue la ausencia de gestos entre ambas durante sus respectivos cumpleaños. Según contó el panelista, ninguna habría tenido una demostración pública hacia la otra en esas fechas: “Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro”, aseguró Ochoa, una situación que habría evidenciado todavía más el momento que atraviesa la relación.