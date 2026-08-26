Aseguran que Paula Chaves se peleó con otra amiga famosa: "Está todo podrido"
Pepe Ochoa contó en LAM, América TV, el supuesto motivo de la pelea y distanciamiento entre Paula Chaves y Mery del Cerro.
Paula Chaves y Mery del Cerro fueron durante años protagonistas de una de las amistades más conocidas del ambiente artístico. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el vínculo entre ambas habría cambiado por completo. Este martes 25 de agosto, Pepe Ochoa sorprendió al revelar en LAM que las modelos atraviesan un fuerte distanciamiento.
La información fue dada a conocer durante en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, donde el panelista se refirió a la situación y aportó detalles sobre el supuesto conflicto que habría provocado el quiebre entre las amigas: “Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, que a María no le gustaron”, comenzó explicando Pepe Ochoa al hablar sobre las diferencias que existirían entre Chaves y Del Cerro. De acuerdo con sus dichos, el alejamiento no sería reciente, sino que se habría profundizado con el paso del tiempo.
El gesto que habría confirmado el distanciamiento entre Paula Chaves y Mery del Cerro
Uno de los datos que llamó especialmente la atención fue la ausencia de gestos entre ambas durante sus respectivos cumpleaños. Según contó el panelista, ninguna habría tenido una demostración pública hacia la otra en esas fechas: “Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro”, aseguró Ochoa, una situación que habría evidenciado todavía más el momento que atraviesa la relación.
En ese sentido, el integrante de LAM sostuvo que pudo confirmar el estado actual del vínculo a través de una fuente cercana: “Me confirmó una persona: ‘Está todo podrido’”, expresó durante el programa. La situación sería todavía más compleja debido a que, según Ochoa, Mery del Cerro no tendría intención de recomponer la amistad que mantuvo durante años con Paula Chaves: “María prefiere tener otro tipo de vínculo”, afirmó el panelista al describir la postura que habría tomado la actriz y modelo frente al conflicto.
Por ahora, ni Paula Chaves ni Mery del Cerro hicieron declaraciones públicas sobre el supuesto conflicto. Sin embargo, las palabras de Ochoa instalaron nuevamente el tema y generaron interrogantes sobre qué habría ocurrido para que una amistad que se sostuvo durante tantos años terminara en un marcado distanciamiento.
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