Mery Del Cerro contó que tuvo un tumor y cómo fueron sus días tras el diagnóstico

En diálogo con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, la actriz reveló un duro proceso en su vida que vivió durante 2025. El video de sus palabras.

Mery Del Cerro habló sin cuidado en el programa Otro Día Perdido (ODP) que conduce Mario Pergolini y reveló un duro proceso de vida que le tocó atravesar. Inesperado, doloroso y de esas noticias que generan una sensación de tristeza al no esperar semejante diagnóstico médico.

Dialogando en el estudio del programa que se emite por El Trece contó que el 2025 fue un año donde tuvo que reponerse ados golpes inesperados para su salud, que seguramente marcaron su vida por completo. Mientras trabajaba en Margarita y a falta de confirmación de su rol en Charlie y la Fábrica de Chocolate, le tocó pasar por un momento complejo: “No se lo conté a nadie, perdí un embarazo el año pasado. Y después el tumor: los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así”, dijo la pareja de Meme Bouquet , el papá de sus hijas Mila y Cala .

Su relato se volvió estremecedor al contar que fue en Uruguay, donde se enteró que su embarazo no había florecido. “Era la primera vez que me pasaba. No se lo conté a nadie, estaba muy lastimada”, dijo y reveló que eligió guardar el momento que transitaba: "Solo se lo conté a Isabel Macedo , para que me sea de sostén”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2070340900996210803&partner=&hide_thread=false Mery Del Cerro, íntima: "El año pasado fue muy duro: perdí un embarazo y me detectaron un tumor".#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/0oocwITnfl — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) June 26, 2026

“Después de eso me pasó algo más. Me empiezo a sentir mal, algo raro. Me hacen una eco y me descubren algo en el abdomen”, contó sobre lo sucedido más tarde del embarazo y reveló sobre la intervención quirúrgica a la que debió someterse: “De repente quedo internada con una batería de médicos alrededor”, dijo mientras que también contó qué le informaron los médicos: “Tenés un tumor supervascularizado”.

Al día siguiente fue operada con éxito: “Nunca me habían operado, nunca me habían dormido, nunca nada”. Luego de cortarlo y encapsularlo, debieron esperar hasta los resultados del análisis entregados 40 días más tardes. Ante eso, los médicos expresaron: “Te queremos decir que el tuyo es un caso rarísimo, es más raro que perro verde”.

Mery cerró su relato valorando la vida y siendo consciente de la situación que pudo atravesar: “Fue muy duro, muy difícil. Siento que la vida me dio otra oportunidad”.