El gesto de Flor Peña con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV.

Tras la fake news que lanzó al aire Florencia Peña sobre la salud del padre de Lionel Messi en su programa de Luzu TV que derivó en un gran escándalo en el que Nico Occhiato tomó medidas, el programa El show del verano dejó de salir al aire. A través de un comunicado difundido el mismo día de aquel episodio al aire, el conductor y dueño del canal de streaming informó que fueron desvinculados los responsables involucrados y que Peña tomaba la decisión de dar un paso al costado.

Lo cierto es que en las redes se detectó un sorpresivo gesto entre la actriz y el conductor que podrían dar un panorama de cómo quedó la relación mientras se define su situación contractual tras el abrupto final del ciclo. Florencia Peña sigue a casi 700 cuentas en la red social Instagram y entre ellas curiosamente no figuran ni Nico Occhiato ni el medio Luzu TV donde trabajó hasta hace pocos días. Aunque mantiene en su perfil su trabajo como conductora del programa de streaming.

Por su parte, Nico Occhiato aún mantiene a Flor Peña entre las cuentas que sigue en Instagram lo que podría tomarse como un gesto virtual entre las partes en medio de la tensión y las cuestiones a resolver. Sin embargo, en este detalle que da la virtualidad se desconoce si la actriz nunca siguió a ambas cuentas o si optó por dejar de seguirlas tras lo sucedido días atrás.

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En tanto, Marley indicó en un mensaje que le envió a Ángel de Brito que la semana próxima se reunirá con Occhiato en Miami por el programa del cual también formaba parte y aclaró que con Flor mantiene comunicación y se lleva bien ante los rumores de cortocircuitos.

La palabra de Marley tras el escándalo en Luzu TV

Ángel de Brito, periodista y conductor de LAM, se refirió a su reciente conversación con Marley, donde confirmó que sin la presencia de Florencia Peña no seguirá en el ciclo El show del verano que se emitía por Luzu TV y el cual dejó de salir al aire tras la falsa noticia sobre la salud del padre de Lionel Messi.

"Estoy en Dallas grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa. Sin Flor no hay Show del verano”, sentenció Marley aclarando su postura con respecto al programa del que también formaba parte tras el escándalo que derivó en la salida de la actriz del mundo del streaming.

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En ese sentido, Marley adelantó que la próxima semana se reunirá cara a cara con Nico Occhiato para definir su situación, ya que él sigue formando parte del canal de streaming. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló el animador mientras cubre para Telefe el Mundial 2026 con su ciclo Por el mundo.

Y acerca de las versiones de cortocircuito con Flor Peña, Marley dejó en claro que su vínculo sigue intacto: “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, concluyó.