A sus 35 años, la creadora de contenido afronta un cáncer con metástasis y decidió registrar su lucha sin filtros.

El duro relato de la influencer Caro Trippar: le diagnosticaron cáncer y acudió a la IA para saber cuánto tiempo le quedaba

Caro Trippar tiene 35 años, un hijo llamado Milo y un diagnóstico que le cambió la vida: cáncer de mama HER2 negativo, hormonal positivo y con metástasis. Desde que hizo pública su enfermedad, la creadora de contenido decidió compartir cada etapa de su tratamiento con sus seguidores a través de una serie llamada Viernes de Cáncer .

En las últimas horas, la influencer publicó uno de los capítulos más crudos y conmovedores: el momento en que salió del consultorio médico junto a su pareja Sebas y se derrumbó frente a la realidad de que su enfermedad no tiene cura.

"Me voy a morir", fue uno de los primeros pensamientos que le aparecieron después de la consulta. Lo contó entre lágrimas, sin filtros, con la misma honestidad que caracteriza cada entrega de su serie. Trippar relató que al salir del médico no podía dejar de pensar en Milo y en cuánto tiempo podría acompañarlo.

La incertidumbre se volvió insoportable y la llevó a hacer algo que muchas personas en su situación han hecho antes: buscar respuestas donde nadie debería buscarlas. Recurrió a la inteligencia artificial para preguntarle cuánto tiempo de vida le quedaba con un cáncer de estadio cuatro.

El relato expuso con una claridad poco habitual el impacto psicológico de recibir un diagnóstico de estas características. Saber que la enfermedad no tiene cura no es lo mismo que saber cuánto tiempo queda, y esa diferencia es justamente la que más daño hace.

Trippar explicó que no podía dejar de pensar en las posibilidades de supervivencia y que la IA, lejos de calmarla, la dejó frente a estadísticas que no hacen más que alimentar el miedo.

Caro Trippar y el cáncer de mama con metástasis: cómo empezó y qué la llevó a compartirlo

El diagnóstico de Trippar comenzó con un cambio que ella misma detectó en una de sus mamas y que inicialmente había relacionado con la lactancia. La demora en identificarlo como algo distinto al proceso de amamantamiento es uno de los motivos por los que eligió compartir su historia: generar conciencia sobre la importancia de los controles y de no normalizar cualquier cambio en el cuerpo durante ese período.

Desde que hizo pública su situación, su serie Viernes de Cáncer se convirtió en un espacio de encuentro inesperado. Cientos de mujeres que atravesaron diagnósticos similares comenzaron a escribirle para contarle sus propias experiencias, sus tratamientos, sus miedos y también sus recuperaciones. Trippar reconoció que esos mensajes empezaron a devolverle algo que el diagnóstico le había arrancado de golpe: la esperanza.

A pesar del miedo y de las preguntas que todavía la acompañan, la influencer continúa adelante con su tratamiento. Eligió mostrar también los momentos más difíciles porque cree que visibilizarlos tiene un valor que va más allá de lo personal.

Su relato pone en palabras lo que muchas pacientes oncológicas sienten, pero pocas veces dicen en voz alta: que el diagnóstico no es solo una noticia médica, es también el comienzo de una negociación permanente con el miedo, con el tiempo y con la incertidumbre.

Por ahora, Trippar eligió concentrarse en su tratamiento y en estar presente para Milo. Sigue compartiendo su historia, sigue respondiendo mensajes y sigue publicando sus Viernes de Cáncer. En uno de sus posteos más recientes escribió algo que sintetiza bien el lugar desde donde elige pararse: no sabe cuánto tiempo tiene, pero sí sabe cómo quiere usarlo.