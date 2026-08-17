Vincularon a Maxi López con una modelo uruguaya y tuvo que salir a aclarar: qué dijo

El exjugador y, también, expareja de Wanda Nara, salió con los tapones de punta sobre los rumores que lo vinculaban con una modelo.

Maxi López atravesó horas de suma tensión cuando comenzó a circular en el mundo del espectáculo una supuesta vinculación con una modelo uruguaya. Las versiones sobre un supuesto romance crecieron, y ante eso el exjugador decidió dar la cara y brindar explicaciones sobre el escándalo.

En comunicación con el programa Infama , del canal América TV y conducido por Marcela Tauro , Maxi fue consultado sobre conversaciones con Anto Lima , la modelo en cuestión.

"No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando. Pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen", comenzó explicando.

Los detalles del nuevo reality de Maxi López.

Ante los rumores de una supuesta conversación evidenciada en capturas de pantalla, reveló si tuvo contacto con ella. "¿Ni siquiera por redes sociales has tenido un contacto con ella? Porque ella mostró capturas en donde se ve una conversación entre ustedes", le consultaron.

"Está bien. Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar", dijo con firmeza.

Luego, agregó: "Te digo la verdad, como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía", agregó.

Por otra parte, se refirió a la reacción de Daniela Christiansson, su pareja, ante los rumores que tomaron el centro de la escena. "Con Dani estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas, viste, que a veces salen... no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos", dijo, dejando en claro que los rumores no son un tema de relevancia en la pareja.

La palabra de la modelo previo a la aclaración