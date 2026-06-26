El posteo de Lali Espósito en medio de los terremotos en Venezuela

La artista compartió un posteo en su cuenta de Instagram con cerca de 12 millones de seguidores para ayudar a los ciudadanos venezolanos que fueron afectados por los dos terremotos sufridos.

Venezuela atraviesa un momento complejo por los terremotos que alcanzaron una magnitud de 7,2 y 7,5 el pasado miércoles y dejaron números crecientes que duelen: 589 los muertos y 2980 heridos según confirmaron desde el gobierno nacional de mencionado país, sumado a que habría más de 50 mil personas desaparecidas. En ese contexto de suma preocupación y con números que podrían seguir escalando, distintas figuras del espectáculo se comprometieron en la causa y mostraron su costado humanitario para contribuir con ayuda a las personas afectadas.

En las últimas horas Lali Espósito , de gran alcance por su trayectoria artística como cantante y actriz, compartió una publicación que fue bien recibida por sus fanáticos. Es que a través de sus historias de Instagram compartió un posteo de ayuda realizado por la Cruz Roja Argentina. “¿Estás buscando a un familiar o ser querido? Podemos ayudarte”, reza la publicación.

A su vez, alega: "Si necesitás orientación o asistencia para restablecer el contacto con familiares o seres queridos, conocé el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares", decía el comunicado que adjuntaba también un link de redirección a una web. A su vez, en ese mismo posteo hecho para sus casi 12 millones de seguidores, sumó una bandera de Venezuela en forma de solidaridad.

Lali posteo Cruz Roja

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo tras el terremoto en Venezuela que generó millones de reacciones

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda para los afectados.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.

La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que utilizaron sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.

Antonela Roccuzzo Venezuela

Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.