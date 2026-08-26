Icardi y la China sin casa en Turquía: ¡tuvieron que sacar todas sus pertenencias!

El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray terminó oficialmente el pasado 30 de junio y, junto con el cierre de su vínculo contractual , también finalizó su estadía en la exclusiva vivienda que el club le había proporcionado en Estambul. Sin embargo, el delantero argentino todavía no tiene definido cuál será su próximo destino deportivo y esa incertidumbre también repercute en su vida familiar junto a la China Suárez .

Debido a cuestiones legales que le impidieron trasladarse, Icardi debió organizar la mudanza desde la distancia. Según reveló Gustavo Méndez en su streaming, la familia ya retiró todas sus pertenencias de la propiedad y las llevó a un depósito. De esta manera, las cosas del futbolista, la actriz y sus hijos quedaron guardadas en valijas mientras esperan saber dónde se instalarán.

La falta de definición se mantiene especialmente por el futuro profesional de Icardi , ya que, el atacante todavía no firmó contrato con ningún equipo y el cierre del mercado de pases está cada vez más cerca, ya que será el próximo martes, 1 de septiembre. La falta de certezas obliga a resolver no solo su situación deportiva, sino también dónde continuará viviendo la familia. En ese escenario, la China Suárez también enfrenta una fecha clave: durante septiembre sus hijos deberían regresar a clases , aunque por el momento no está definido en qué país retomarán su actividad escolar.

Lazio aparece como una posibilidad para Mauro Icardi

De acuerdo con la información aportada por Méndez, Lazio, de Italia, sería actualmente la alternativa más concreta para el delantero argentino. Un eventual desembarco en el fútbol italiano implicaría para Icardi resignar parte del salario que percibía en Turquía, pero podría representar una oportunidad para ordenar su futuro y, al mismo tiempo, descomprimir la situación judicial que mantiene con la madre de sus hijas, Wanda Nara.

La posibilidad de continuar su carrera en Italia también podría aportar una definición al escenario familiar que atraviesan Icardi y la China Suárez, quienes actualmente tienen sus pertenencias almacenadas y aguardan certezas sobre el próximo lugar de residencia. Además, según explicó el periodista, una vez que la Justicia autorice el traslado, Icardi y la China Suárez podrían regresar a Estambul para resolver algunos asuntos que quedaron pendientes tras la mudanza.