Murió Ricardo Soulé, fundador y voz inconfundible de Vox Dei

Fue uno de los pioneros del rock nacional y falleció este viernes.

Fue uno de los pionero del rock argentino, formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga, bajo y voz y Rubén Basoalto en batería.

La música argentina está de luto , este viernes se conoció la muerte de un músico pionero del rock nacional. Ricardo Soulé tenía 76 años, fue fundador y voz inconfundible de Vox Dei.

Soulé murió este viernes 2 de octubre de 2026, a los 76 años. El músico estaba internado en un sanatorio de Quilmes.

Había nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, desde muy joven comenzó a construir una trayectoria que lo convertiría en uno de los nombres fundamentales de los primeros años del rock argentino.

Fue uno de los pionero del rock argentino, formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga, bajo y voz y Rubén Basoalto en batería. El guitarrista Juan Carlos “Yodi” Godoy también formó parte del grupo por un tiempo. Ricardo Soulé fue el autor de himnos como “Presente” o discos como La Biblia.

La emocionante despedida de su familia

“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre”, escribieron sus hijos en sus redes sociales este viernes por la tarde.

“Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor”, agregaron.

El último mensaje que dejó en sus redes hace menos de un mes

El reconocido músico argentino había publicado un comunicado en sus redes sociales el 11 de septiembre, donde dio a conocer detalles sobre su estado de salud y confirmando que debía cancelar sus compromisos musicales.

“A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, escribió el artista.

“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios. En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión”, agregó en otro tramo del mensaje.

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Por último, Soulé expresó: “Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga”.