La foto de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que es viral y generó una ola de memes

La foto oficial de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que se volvió viral y generó una ola de memes en las redes.

Todo es incertidumbre respecto al futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid . Luego de que la institución madrileña lo confirmara como intransferible, el delantero no fue convocado por Diego Simeone para el debut del Colchonero en LaLiga, que será este miércoles ante el Malagá a las 16:00. Y en las últimas horas, se hizo muy viral su foto oficial en el club para esta temporada.

En la misma, se lo ve a Julián con un semblante serio, sin sonrisa ni mueca alguna. Y los usuarios en las redes sociales empezaron a compartirla para indicar esa situación y para compararla, además, con sus otras dos fotos de las temporadas pasadas. Y el contraste ahí fue claro: tanto en la foto para la temporada 2024-25 como en la de la última campaña, la 2025-26, el nacido en Calchín aparece sonriente.

Simeone dejó en claro que tanto él como el club siguen "pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él". Pero Julián, de 26 años, dejó en claro durante el Mundial 2026 que "lo mejor para todos es una transferencia". Y siempre apareció el Barcelona como el principal interesado. Aunque habría una fecha límite para conocer si se dará o no ese arribo al Barsa: según informaron los principales medios de España, la dirigencia buscará a otro futbolista para reforzar el ataque si no se llega a un acuerdo en los próximos tres días.

Por el momento, la posición del Atlético no cambió. Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario del Atleti, llegó a asegurar anteriormente que el club no aceptaría propuestas de 100, 150 ni 200 millones de euros, una señal contundente frente a los clubes interesados en contratar a Julián, como el Barcelona. La cláusula de rescisión del argentino, vale recordar, es de 500 millones de euros. Y su contrato con el club culmina recién el 30 de junio del 2030.

Los memes de las fotos de Julián Álvarez

Las nuevas declaraciones del presidente del Atlético de Madrid

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid continúa sin resolverse. En la previa del debut del equipo de Diego Simeone en LaLiga, Enrique Cerezo, presidente del club, habló sobre el delantero argentino y ratificó la postura de la institución: quieren que siga en el plantel esta temporada.

"Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", aseguró Cerezo ante los medios de comunicación antes del estreno liguero frente al Málaga.

El dirigente, además, fue contundente al hablar sobre el futuro de la Araña, quien manifestó públicamente durante el Mundial de 2026 su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco y buscar una salida rumbo al Barcelona. Sin embargo, la postura del Atlético se mantuvo firme durante todo el mercado: Julián es considerado una pieza fundamental y no está en los planes de la dirigencia desprenderse de él.

"Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica", agregó.