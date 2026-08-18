La contundente frase del Cholo Simeone sobre Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid no jugará para su equipo en el comienzo de La Liga de España

Julián Álvarez no estará presente en el debut del Atlético de Madrid ante Málaga por LaLiga . Así lo confirmó Diego “Cholo” Simeone , quien explicó que el delantero argentino todavía necesita algunos días más de preparación para estar en condiciones de competir.

“ Entendemos que para este partido no lo vemos en condiciones de poder jugar o participar; todavía le faltan unos puntitos más de entrenamiento y espero que en estos cuatro días ya evolucione un poco más, para estar cerca de lo que queremos y que llegue de la mejor manera al domingo ”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa.

La ausencia del cordobés se produce en medio de los rumores que vinculan a Julián con una posible transferencia al Barcelona , una situación que volvió a generar repercusiones después de las declaraciones que surgieron durante el Mundial 2026.

La contundente frase del Cholo

Consultado sobre el futuro del atacante, Simeone dejó en claro que su intención es seguir contando con él y que lo considera una pieza fundamental para el proyecto deportivo del conjunto madrileño.

“Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo en el Madrid”, afirmó el “Cholo”.

El entrenador también explicó que mantiene un contacto permanente con el futbolista y que intenta acompañarlo tanto desde el aspecto deportivo como desde el personal.

“Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos”, señaló.

Simeone, sobre la disponibilidad de Julián Álvarez, que no estará mañana en el Atleti-Málaga. Y una frase sobre el mercado: "cuando termine por ahí tendremos más claro qué somos" pic.twitter.com/aKqLFf8MfE — MARCA (@marca) August 18, 2026

La postura del Atlético de Madrid sobre una posible salida

Otro de los temas que apareció durante la conferencia fue la postura de Ángel Gil Marín respecto de una eventual transferencia de la “Araña”. El dirigente fue contundente al referirse a la posibilidad de que el delantero abandone el club.

Simeone, en ese sentido, respaldó la posición expresada por el propietario del Atlético de Madrid y consideró que sus declaraciones fueron suficientemente claras.

“Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó”, sostuvo.

Incluso recurrió a una particular comparación para explicar cómo interpreta la situación: “Esto es como cuando vas a juicio: no ha lugar”.

Más allá de las versiones sobre el futuro del delantero, Simeone insistió en que su tarea consiste en proteger al futbolista y enfocarse en lo que sucede dentro del campo de juego.

“Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, manifestó.

El mensaje de Simeone para los hinchas

La situación también generó distintas opiniones entre los simpatizantes del Atlético de Madrid. Por eso, el entrenador fue consultado sobre cómo podría reaccionar la gente del “Atleti” frente a todo lo que se habla alrededor de Julián.

Simeone evitó polemizar y aseguró que respeta cualquier postura que puedan adoptar los hinchas.

“La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos. Siempre lo he sido en todos los espacios que nos ha tocado”, expresó.

En este punto, el técnico recordó otros episodios similares que atravesó el Atlético con futbolistas importantes, como Diego Costa y Antoine Griezmann, y mencionó que actualmente Julián Álvarez es quien ocupa ese lugar dentro de la discusión.

Mientras tanto, el delantero continúa trabajando para recuperar su mejor forma física y se perderá el estreno del Atlético de Madrid en LaLiga, aunque Simeone espera que pueda evolucionar favorablemente durante los próximos días.