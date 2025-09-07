En una final apasionante, Carlos Alcaraz le ganó a Jannik Sinner y es el campeón del US Open

El español conquistó su segundo Grand Slam en lo que va del año, tras haberse consagrado en Roland Garros, y le arrebató a su rival el número uno del mundo.

La final del US Open 2025 ofreció un extraordinario espectáculo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner , los dos grandes protagonistas del tenis actual, escribieron un nuevo capítulo de su rivalidad en Nueva York, con el número uno del mundo y cinco millones de dólares en juego. El español salió con decisión y se llevó el primer set por 6-2, dominando con potencia desde el fondo. Sin embargo, el italiano reaccionó en la segunda manga y, más agresivo con su servicio, igualó el partido al imponerse por 6-3.

De todas formas, el ibérico volvió a encender la máquina en el tercero: desplegó un arsenal de tiros ganadores y arrasó 6-1, para ponerse 2-1 arriba en el marcador en sets. El cuarto se jugó punto a punto, con rallies intensos, drop shots y tensión en cada intercambio. Ninguno aflojó y el Arthur Ashe vibró con un encuentro, aunque el que sacó una considerable ventaja fue el oriundo de El Palmar , quien quebró y se puso 4-2. Su rival, aún así, peleó con fuerza y descontó para seguir con vida.

El murciano, de apenas 22 años y que superó las 250 victorias en su carrera en la actual temporada, calentó el ambiente cuando, estando 5-4 arriba, quedó a tiro de sumar un nuevo Grand Slam a su cuenta personal. De hecho, quedó con doble championship point y la emoción se volvía evidente en su rostro. Por supuesto, tuvo que soportar la agresividad del número 2 del planeta en cada devolución: el de San Candido consiguió el deuce a base de esfuerzo e, irónicamente, prolongó su propia agonía .

Un fantástico ace alcanzó para cerrar la pelea de los dos titanes y consagró una vez más al discípulo de Rafael Nadal, que lidera el tour con una cosecha de 61 triunfos y seis títulos en total. Además, dejó en el camino a su contrincante europeo en tres oportunidades: lo hizo en las instancias decisivas de Roland Garros, el Italian Open y Flushing Meadows. De yapa, se transformó una vez más en el mejor tenista del mundo en cuanto a los puntos acumulados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964803657016447038&partner=&hide_thread=false CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

La emotiva instancia decisiva comenzó con un retraso de más de media hora por las medidas de seguridad reforzadas ante la presencia del expresidente Donald Trump, lo que añadió un condimento extra a la jornada. Más allá de la anécdota, el duelo reafirmó que los jóvenes son las caras de una nueva era en el tenis. Después de Wimbledon y Rolanga, el tercer choque consecutivo definió también al nuevo líder del ránking mundial.

A quién le ganó Alcaraz para ser campeón del US Open

Charly cimentó su mojón con una marcha impecable, sin ceder un solo set hasta el epílogo: debutó venciendo al poderoso estadounidense Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4), luego batió al italiano Mattia Bellucci por retirada, derrotó con autoridad a Luciano Darderi (6-2, 6-4, 6-0) y superó al francés Arthur Rinderknech en octavos (7-6, 6-3, 6-4).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964806432915849586&partner=&hide_thread=false CARLOS ALCARAZ GARFIA, ERES EL GANADOR DEL US OPEN 2025 pic.twitter.com/Q6f9O0BklR — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

En cuartos de final continuó imparable y batió al checo Jiri Lehecka, por un contundente marcador de 6-4, 6-2 y 6-4. En semifinales, al mismo tiempo, dominó ampliamente a la leyenda Novak Djokovic con parciales de 6-4, 7-6 (4), 6-2 para llegar al mentado último compromiso. Allí, se impuso al defensor de la corona por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, llevándose así su segundo US Open y su sexto Grand Slam. Además, se erigió como el cuarto más joven en ganar múltiples GS en todas las superficies, algo que solo lograron Nole, Rafa y Rod Laver.