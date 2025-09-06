Preocupación en Boca: la promesa que se rompió los ligamentos

El hecho ocurrió en el Superclásico de Reserva. Es la segunda lesión de ese tipo que sufre el juvenil en su incipiente carrera.

Russo tiene una alternativa menos en Boca, en un puesto donde recientemente se fue Saracchi.

Aunque el fútbol de Primera entró en pausa por la fecha FIFA, las emociones no se tomaron descanso en la Reserva. Este sábado, el predio de Boca fue escenario de un nuevo Superclásico en el Torneo Proyección, que terminó en empate 1-1 pero dejó una escena preocupante: la grave lesión de una promesa del Xeneize .

El partido, disputado con intensidad desde el comienzo, tuvo un giro inesperado cuando Baltazar Blum , uno de los proyectos más destacados de Boca, se desplomó en una jugada ofensiva. El lateral izquierdo de 19 años debió salir en camilla, y horas más tarde se confirmó lo temido: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda .

El dato más preocupante es que esta lesión replica la misma que ya había sufrido menos de un año atrás, en la otra pierna. En septiembre de 2024, Blum se había lastimado la rodilla derecha en apenas su segundo partido como titular en Reserva. Tras nueve meses de rehabilitación, volvió recién en junio… y ahora deberá iniciar un nuevo proceso de recuperación.

Blum, oriundo de Temperley y formado en Boca desde los siete años, venía consolidándose como titular en el equipo de Mariano Herrón. Categoría 2006, se destaca por su intensidad, capacidad para desbordar y su estilo reconocible, coronado por una melena que le dio el apodo de “pelo de vieja” entre sus compañeros.

En su recorrido, sumó pasos por la Selección Sub-17 dirigida por Pablo Aimar y también fue sparring del seleccionado mayor en Ezeiza. Su polifuncionalidad le permite jugar tanto de lateral como más adelantado por banda, y muchos en el club lo consideraban una pieza con proyección a Primera.

Tras su regreso a las canchas, había compartido un mensaje cargado de emoción en redes sociales, donde agradecía a quienes lo acompañaron durante su primera lesión. Ahora, con otro desafío físico por delante, deberá volver a empezar.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y vuelve a comandar el plantel de Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria. El director técnico de 69 años ya volvió a su casa aunque tendrá que regresar el próximo lunes al Instituto para realizarse chequeos médicos. Russo había sido hospitalizado el martes 2 de septiembre, luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Desde entonces, Russo se encontraba bajo observación constante y recibía antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro. Si bien su evolución había sido favorable, los profesionales que lo estaban atendiendo remarcaban que no le darían el alta hasta que no esté completamente recuperado, pero finalmente el día llegó.

La infección que padecía era resistente y exigió un tratamiento riguroso, por lo que los médicos consideraron importante mantenerlo internado para un control cercano y un seguimiento estricto de su evolución.

Durante los días de internación, el técnico se mantuvo hidratado mediante suero y bajo controles permanentes. El cuerpo médico buscó garantizar que la infección sea erradicada antes de permitir que el entrenador continúe el tratamiento de manera ambulatoria.

Más allá de esta situación, allegados a Russo destacaron que se encuentra animado y con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso. En todo este tiempo, Russo recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.