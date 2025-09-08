La reacción de Rolando Figueroa tras la derrota de Milei en las elecciones de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Neuquén opinó sobre los resultados de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , dio su visión respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El mandatario hizo énfasis en que la realidad bonaerense es muy distinta a la neuquina. En el marco de la inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero, expresó que los comicios "fueron allá, lejos".

Figueroa afirmó que la provincia de Buenos Aires es " una provincia importante del país, sin lugar a dudas", pero que "nada tiene que ver con el quehacer cotidiano y con el ambiente político de todas las provincias".

En diálogo con el móvil de LU5, el gobernador amplió: "Es una elección importante, como lo fue en Corrientes la semana pasada y todas las elecciones provinciales que se vienen llevando adelante, en donde claramente los proyectos provinciales van teniendo cada vez más envergadura ".

Inauguración paseo costero (3) El gobernador hizo énfasis en la cercanía de los "proyectos provinciales" con el electorado de cara a las elecciones de octubre

Figueroa pronosticó la prevalencia de los "proyectos provinciales"

El oficialismo provincial espera superar al armado de Javier Milei en Neuquén, con Nadia Márquez a la cabeza. "La gente ha tomado como una gran alternativa a cada uno de los proyectos provinciales, circunstancia que nosotros esperamos que en el mes de octubre ocurra lo mismo", afirmó Figueroa.

"Sin dudas, para mí es lo que se viene en la Argentina: la construcción a partir de lo local", dijo en referencia a la prevalencia de las expresiones provinciales por encima de la "grieta". "Por eso en cada una de las expresiones provinciales la ciudadanía acompaña, lo mismo ocurrió en Santa Fe", ejemplificó el gobernador.

Figueroa opinó que la cercanía al electorado local es un punto a favor para los armados provinciales. "Creemos que es el camino que va a terminar eligiendo a la gente. Van a valorar el permanente contacto, la posibilidad de realizar obras públicas, de generar estados provinciales eficientes", expresó.

Empresarios valoraron el trabajo de los gobiernos provinciales

También contó que, en el marco de la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realizó en Bariloche el pasado jueves y viernes, empresarios rescataron las gestiones provinciales. "Eso fue muy valorado también por los empresarios en el transcurso de la conferencia que se realizó en Bariloche el fin de semana. Así que creemos que es un rumbo importante el hecho de valorar la posibilidad de que la gente visualice lo provincial por sobre todas las cosas", afirmó el mandatario.

rolando figueroa mendoza iaef

"Nosotros somos muy respetuosos y vamos caminando tranquilos, pero firmemente", declaró el gobernador. Agregó que "en la provincia de Neuquén hemos demostrado claramente que notamos que es necesario un Estado presente, un Estado eficiente, que redistribuya, que nos permita hacer escuelas, hacer hospitales, hacer comisarías y obras de infraestructura importantes".

Figueroa hizo énfasis en la necesidad de que el Estado llegue a donde las empresas no. "Las empresas públicas tienen que ser cada vez más eficientes y que estén en distintos lugares de la provincia, donde específicamente el privado no va", dijo.

"Creo que vivir en bajo el paraguas de la neuquinidad es muy importante para el neuquino y eso se va a valorar en el mes de octubre", pronosticó el gobernador.