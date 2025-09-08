Tres policías de Neuquén presentaron certificados truchos y los echaron: quiénes son

Fueron alcanzados por la purga que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa en el Estado provincial. Presentaron licencias médicas apócrifas.

En la continuidad de la tolerancia cero a las indisciplinas y ñoquis en el Estado , el gobierno de la provincia de Neuquén despidió a tres policías que presentaron licencias médicas apócrifas; es decir, certificados truchos). Se trata de un agente y dos suboficiales.

Los tres decretos fueron firmados por el gobernador Rolando Figueroa el pasado viernes, pero se conocieron este lunes. Así, la purga alcanzó al ahora ex agente nuevo cuadro (del cuerpo de seguridad), Alejandro Emanuel Castro.

Los hechos que decantaron en su cesantía constan en un informe, en el que personal de la división Carpetas Médicas dio cuenta de que tanto el 7 de diciembre de 2022 como el 9 de enero de 2023, presentó dos certificados médicos truchos. Ambos tenían sellos de profesionales de la salud que -mediante acta de denuncia judicial- desconocieron que los hubieran emitido.

Patrullero-policía-de-Neuquén-SFP.jpg Sebastián Fariña Petersen

Luego, el 21 de agosto de 2024, la Jefatura de Policía de le solicitó al Ejecutivo que ejecutara el castigo, por lo que se revisó el expediente y ahora se concretó el despido.

A diferencia de lo que ocurría en gestiones anteriores, los trámites son ahora más ágiles, ya que Figueroa dispuso que se les imprima celeridad para evitar que aquellos que no lo merecen cobren sueldos del Estado.

Alejandro Emanuel Castro DECTO-2025-1066-E-NEU-GPN

Policías echados: los otros dos casos

El mencionado agente no es el único que incurrió en la comisión de faltas administrativas prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. También lo hizo el cabo Edgardo Segovia, otro de los despedidos.

Según pudo saberse al respecto, personal de la división Carpetas Médicas, dio cuenta de que el 9, 12, 15 y 18 de diciembre de 2022, presentó cuatro certificados médicos apócrifos, con sellos de profesionales de la salud, que desconocieron expresamente los mismos. Fue en función de eso que, el 16 de septiembre de 2024, la Jefatura de Policía pidió su despido.

El tercer despedido es el del ahora ex cabo Lucas Emanuel Ramírez a quien la división Carpetas Médicas le endilgó haber presentado dos licencias médicas truchas: una el 25 de septiembre de 2022 y otra el 11 de septiembre de 2023. Tal como sucedió con los otros dos uniformados, los profesionales de la salud negaron haber emitido esos certificados. Luego, el 22 de julio de 2024, la Jefatura de Policía pidió que lo echen y así fue que quedó literalmente en la calle.

Cabe destacar que en los tres casos, además de las actuaciones administrativas que decantaron en los despidos, se iniciaron causas en Justicia Penal por la presunta comisión del delito de falsedad en certificado médico, en las que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Según pudo saberse al respecto, los tres se encuentran imputados, pero ninguno ha sido procesado.

Lucas Emanuel Ramírez DECTO-2025-1064-E-NEU-GPN