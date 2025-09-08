La inesperada confesión de un jugador importante de Boca sobre su etapa en el club: "Un poco abrumador"

El panorama deportivo de Boca pareciera que empieza a acomodarse al ganar tres partidos consecutivos luego de una racha de 12 partidos sin ver la victoria. Sin embargo el Mundo Boca tiene su peso propio que no se va ni hasta en los mejores momentos de la institución por el prestigio de la institución.

Cada jugador que llega a la institución lo siente, algunos más otros menos, pero es una realidad que esa veces puede jugarle una mala pasada a los refuerzos. Rodrigo Battaglia llegó a la institución ya con una carrera en su espalda por lo que parecía no le iba a costar la adaptación al equipo, sin embargo sintió el efecto de las repercusiones que causa ser jugador del xeneize.

"Al principio fue un poco abrumador : todo el día y en todos lados se habla de Boca . Sabía que ese era el precio por jugar acá y se lo dije a mi familia: 'Deben entender que si ganamos, va a estar todo bien, y si perdemos, van a leer barbaridades de todo tipo'", dijo Battaglia en una entrevista para la revista oficial de Boca .

boca battaglia rodrigo.jpg

Por otra parte afirmó: "Recién ahora lo estoy disfrutando, los entrenamientos en Ezeiza, venir una vez por semana a La Bombonera, jugar en esta cancha... Siempre con mucha responsabilidad, consciente de que uno puede ser ejemplo, dicho esto entre muchas comillas, para los más chicos".

Más allá de estas sensaciones el jugador se convirtió en una palabra autorizada del plantel debido a su jerarquía como futbolista. Con este rol asumido el futbolista contó con detalles del abrazo que le dio a Alan Velasco cuando pudo convertir y romper una larga racha negativa sin goles: "Con Alan hablamos mucho, viví muy de cerca todo lo que le tocó pasar. Creo que ese abrazo fue un descargo para él y para mí. Sabemos que es un jugador diferente y nos puede ayudar mucho".

Por otra parte Rodrigo se refirió al tándem que generaron con el campeón del mundo Leandro Paredes. "Jugamos juntos dos veces en la Selección (en 2018) y acá nos reencontramos. Es un pibe fantástico. Tenemos muy buen diálogo y nos respetamos mucho los dos. Es un jugador de muchísima jerarquía, bárbaro en todo aspecto, como líder, como persona... Me saco el sombrero. Sabemos que cuando le damos la pelota a él, puede meter un pase que los demás ni siquiera vimos".

Battaglia Paredes

En el equipo de Miguel Ángel Russo se lo ha visto como un jugador polifuncional, jugando por momentos en la zaga central o como eje del mediocampo. Sin embargo el buen nivel demostrado junto a Paredes hacen que Battaglia juegue en su puesto favorito:"Si vos me decís gusto propio, de volante central: ahí jugué casi toda mi carrera y, además, tengo más conocimiento del puesto".