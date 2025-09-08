Deportivo Confluencia y Pacífico lograron triunfos importantes por la Copa Federal femenina

En los partidos de ida de cuartos de final, disputados el fin de semana, festejaron los equipos neuquinos.

Deportivo Confluencia y el Club Pacífico lograron importantes triunfos el fin de semana por la Copa Federal femenina. Los equipos capitalinos se impusieron en los partidos de ida de cuartos de final de la región Patagónica y quedaron a un paso de las semifinales del certamen nacional.

Confluencia derrotó 1 a 0 a Independiente de Trelew en el cotejo disputado en la cancha de Atlético Neuquén. El único tanto de la tarde fue de Jazmín Puñi, en un encuentro muy parejo donde las locales sacaron una mínima diferencia pensando en el partido de vuelta a jugarse en Chubut.

Por su parte, Pacífico se impuso fuera de casa. Fue 3 a 1 sobre Cruz del Sur de Bariloche, que empezó ganando en el segundo tiempo. Los goles de Lucía Soto, Carla Isolabella y Manuela Alemán le permitieron a las decanas dar vuelta el resultado y regresar a Neuquén con una victoria que las transforma en favoritas para avanzar.

Si pasan, los equipos de la capital se enfrentarían en semifinales, mientras que en las otras llaves Boxing de Rio Gallegos y Ferro de Comodoro Rivadavia igualaron 1 a 1 y fue victoria de Hispano Americano de Río Gallegos, por 2 a 1, sobre Deportivo Nocheros.

Los mejores equipos de la zona Patagónica clasificarán para la fase final de la Copa Federal, donde se cruzarán con equipos de primera división.

En febrero de este año, Confluencia llegó a jugar contra San Lorenzo de Almagro en el predio que la AFA posee en Ezeiza, en un momento histórico para el fútbol femenino de Lifune. El equipo neuquino también había enfrentado al mismo rival en 2022.