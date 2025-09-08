Mapa: dónde queda y cómo se llega al nuevo tramo del Paseo Costero en Neuquén

El Paseo Costero de Neuquén tiene un nuevo tramo de tres kilómetros de bicisenda y senda peatonal. La inauguración del tramo fue este lunes.

La inauguración se llevó adelante este lunes por parte del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, que llevaron adelante el acto a la altura del club Independiente, en el marco del mes aniversario de la ciudad de Neuquén, que incluye protección hídrica, ambiental y promociona el turismo.

La inversión supera los ocho mil millones de pesos , “son fondos neuquinos a partir del superávit municipal que destinamos a esta obra y consolida a la ciudad de cara al río”, destacó el jefe comunal.

En la recorrida los acompañaron la ministra Julieta Corroza, en licencia política; Octavio Ramírez, tesorero de la Asociación Hotelera y Gastronómica; Gastón Sobisch, presidente del Club Independiente, y Eva Arriaga, vecinalista, además de socios del club y lugareños.

La nueva obra mantiene la dinámica estética del paseo, además acompaña en sus tres kilómetros la bicisenda y la senda peatonal. El intendente señaló que “es la continuidad de la calle que viene a conectar y la garantía de que ya está licitada la última etapa, es decir, los últimos cinco kilómetros que viene a darle esa continuidad”.

Gaido reveló que con el gobernador “veníamos hablando de este plan estratégico que tenemos juntos, la provincia y el municipio, en desarrollar estas obras que vienen a dar una nueva economía a la ciudad y además del cuidado de sus recursos naturales, que son sus ríos hermosos”.

“Estamos hablando en este momento de una obra tremenda que, además, viene a dar trabajo a una empresa neuquina y a neuquinos”, señaló, para recordar que en este lugar transformado en paseo había microbasurales.

“Con el Club Independiente, que le agradezco, hemos conformado un acuerdo. Antes era imposible acceder y estaba el área desprotegida. Esta obra protege el ambiente, da la oportunidad de disfrutar y de contribuir a la economía del turismo”, sumó.

paseo costero nuevo tramo

Paseo Costero: dónde queda el nuevo tramo

El nuevo tramo de tres kilómetros es entre las calles Piglia y El Chocón. La primera traza no está identificada por Google Maps, pero la calle es el extremo sur del Club Independiente y puede verse en el mapa ubicada de forma diagonal, culminando en una rotonda.

Extensión del Paseo Costero: qué dijo Rolando Figueroa

“El rumbo que ha tomado Mariano (Gaido) con todo este Paseo Costero, sin lugar a duda, le cambia la cara a la ciudad. Hoy vemos a toda la comunidad involucrándose con el río, compenetrándose y disfrutándolo, lo que marca un verdadero antes y después para Neuquén capital”, expresó el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario destacó que “esta es una obra más que pone en relevancia el trabajo de Mariano (Gaido) y de todo su equipo, a partir de un superávit fiscal que se redistribuye en obras muy importantes que transforman el perfil de la ciudad”.

En ese sentido, remarcó: “Neuquén se ha consolidado como una ciudad que apuesta al turismo, que se viene a disfrutar y que es, sin dudas, la más importante de la Patagonia”.