"Se fue a dormir la siesta": echan al chofer de una motoniveladora y ATE denuncia persecución

La Municipalidad revocó su designación por haberse ausentado durante tres horas, que coinciden con el horario de la siesta. Desde el gremio negaron esa situación.

Un chofer de motoniveladora de la Municipalidad de Villa La Angostura quedó en el centro de la polémica, porque lo echaron aparentemente por "dormir una siesta" en horario laboral. Es que el intendente Javier Murer le revocó la designación por tiempo indeterminado que tenía desde septiembre, luego de que -según fuentes oficiales- el trabajador habría dejado la máquina parada entre el mediodía y las tres de la tarde.

Según la acusación que se hace desde la Municipalidad, el empleado salió a trabajar a las 7 de la mañana y, en medio de la jornada, “se fue a dormir la siesta”, contaron desde el Ejecutivo según fue reproducido por Diario Andino.

Eso derivó en la Resolución 1185, firmada por el director de Servicios Públicos, Sergio Álvarez, y el secretario del área, Rubén Otranto, que dejó sin efecto la resolución original que lo había nombrado como chofer de máquinas viales.

Municipalidad de Villa La Angostura.jpg La municipalidad de Villa La Angostura echó al chofer de la motoniveladora y se armó revuelo en ATE. Sospechan de que se fue a dormir la siesta y parare tres hora la máquina.

Pero el dato fue relativizado por ATE de Villa La Angostura, que en diálogo con LMNeuquén contó que la resolución no tiene argumentos, y que en los papeles "no figura nada de eso" y que se trata de una operación para echar a empleados del estado municipal.

“La resolución existe porque lo notificaron al trabajador de la baja como chofer, pero no especifica el porqué lo bajan. La resolución carece de argumentos”, dijo Nicolás Vejar, secretario general de ATE en Villa La Angostura.

¿Se fue a dormir la siesta?: la explicación de ATE

El dirigente fue más duro y sostuvo que se trata de una decisión arbitraria de Murer, y los trascendidos sobre los argumentos. “Lo que se interpreta es una decisión arbitraria y persecutoria. Además, hay una junta de disciplina que debería intervenir ante cualquier práctica irregular, que es la JACAD, y tampoco se hizo. Lo mismo pasa con el programa municipal de calidad de vida laboral, que tendría que abordar estos casos y ni se mencionó”, insistió el sindicalista, que desde hace tiempo está de punta con el gobierno del Frente Neuquinizate.

Desde el gremio remarcaron que no están en contra de medidas disciplinarias, todo lo contrario, pero exigieron que se respeten los procesos administrativos en el caso de que se quiera cesantear a una persona.

“La falta tiene que estar comprobada y tiene que haber una investigación previa antes de bajarle el sueldo a un trabajador. Esto golpea directamente a la familia, al bolsillo con el que se lleva el plato de comida a la casa. Y hoy la situación económica está durísima, no se puede tomar una decisión así tan a la ligera”, agregó Vejar.

Otros casos: vendía dólares en la oficina de turismo

El caso reavivó la pelea entre el gobierno municipal y ATE, que ya tuvo otros choques por situaciones polémicas en la administración. Una de ellas fue la de una empleada que fue echada de la Oficina de Informes turísticos, por la supuesta venta de dólares. En ese caso, también ATE salió a ventilar que los proceso administrativos no fueron los adecuados.

Ahora, el conflicto puntual del chofer de la motoniveladora promete tener otra dimensión en la pelea y no se descartan medidas de fuerza en los próximos días.