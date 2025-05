Municipal despedida por venta de dólares en Villa La Angostura: la acusación que hizo ATE al intendente

El secretario general de ATE en Villa la Angostura, Nicolás Vejar , adelantó que el gremio llevará a la justicia el caso de la empleada de la secretaría de Turismo que fuera despedida del municipio por la venta de dólares en una oficina . En ese sentido, dijo que no comparte la política del intendente Javier Murer de exponer los casos de despidos, a modo de escraches y de "esconderse detrás de una pantalla".

En diálogo con LMNeuquén , Vejar dijo que "básicamente la exposición que hace el gobierno municipal para con los trabajadores en comunicados de prensa municipal, creo que un gobierno serio y responsable da la discusión con la entidad Gremial , en el marco del diálogo y el respeto, y no escondiéndose detrás de una pantalla denostando a los trabajadores".

Sostuvo que esa política está "generando una exposición social de los empleados hacia la comunidad y no está bueno porque genera un daño y un perjuicio a nivel personal y familiar, lo único que pedimos es respeto hacia las y los compañeros. Si hay una presunta falta que se investigue y se deslinden las responsabilidades seas o no seas afiliado o delegado de un gremio, no construye ni suma en ningún aspecto exponer públicamente a un empleado más en una localidad chica como Villa La Angostura".