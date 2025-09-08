Conmoción en Estados Unidos por el femicidio de la hermana de un jugador de la NBA

La joven fue encontrada asesinada este domingo con varias heridas provocadas con un arma de fuego.

En las últimas horas, Estados Unidos se vio sacudido por una noticia escalofriante. La hermana del jugador de la NBA , Naz Reid, fue hallada muerta el domingo, luego de recibir varios disparos en el ingreso a un edificio de Nueva Jersey. Si bien el hecho se encuentra bajo investigación, todo apunta a la pareja (o ex pareja) de la mujer fallecida.

El 'New York Post' publicó que las autoridades arrestaron de inmediato a Shaquille Green, el hombre con quien Toraya, de 28 años, mantenía (o había mantenido) una relación . Según esas mismas informaciones, se le secuestró un arma de fuego con la que habría cometido el crimen.

Toraya era la mayor de sus hermanos y había sido fundamental en la crianza del jugador de Minnesota Timberwolves. “Mi hermana mayor es súper protectora. Nos trata como si fuera nuestra madre”, declaró hace un tiempo.

El durísimo posteo de la otra hermana de Reid

Jakahya, hermana de Toraya y Naz, publicó un mensaje en Facebook tras el asesinato de su hermana.

"Hablé contigo anoche. Estábamos discutiendo con este negro sin saber qué te esperaba a la mañana siguiente. Nunca lo superaré. Nunca perdonaré a Dios por alejarte de mí. No sé qué clase de plan perverso tiene ese hombre de arriba, pero sé que perderte no pudo haber sido parte de ello", compartió.

naz reid foto familiar

Breve historia de Naz Reid

Después de mostrar su calidad en la Universidad de Luisiana, el ala pivot de 26 años, llegó en 2019 a Minnesota, donde se transformó en una de las figuras emergentes en las últimas temporadas de la NBA.

De hecho, fue parte esencial de la franquicia en su llegada a las finales de Conferencia del Oeste de las temporadas 2024 y 2025.

Con su 2,06 y 120 kilos aporta puntos cerca del aro y con lanzamientos de tres puntos, además de ser un muy buen defensor.

En las últimas semanas, durante el receso de la NBA, Naz firmó un nuevo contrato con Minnesota por 125 millones de dólares en cinco años, un monto elevado que evidencia su importancia para la plantilla.

naz reid foto juego

El comienzo de la próxima temporada de la NBA está pautado para el 21 de octubre. Antes habrá amistosos y el primero para Minnesota será contra los Denver Nuggets recién el 4 de octubre.

El argentino Pablo Prigioni, entrenador de la selección albiceleste, también forma parte del cuerpo técnico de los Timberwolves.

Mientras tanto, desde el comienzo de septiembre, el plantel de Minnesota ya está realizando los trabajos de pretemporada, de los cuales Reid venía formando parte hasta que ocurrió la tragedia familiar.

El jugador estará ocupándose de sus temas personales y su regreso a la actividad profesional ahora es toda una incógnita.