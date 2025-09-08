Independiente de Neuquén y Río Grande mandan en el Oficial de Lifune

El equipo de Gustavo Coronel derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 en la A y Río Grande ganó todo lo que jugó en la B.

Han sido mucho más las buenas que las malas para Independiente de Neuquén en el último tiempo, tanto a nivel local como en el plano Regional. Su último gran logro fue la obtención de la Copa en la final ante Alianza de Cutral Co, que le permitió establecerse como el más ganador de trofeos domésticos.

En ese contexto, el último fin de semana el Rojo logró una victoria que le permitió subir a lo más alto del Oficial A de Lifune, disputadas siete fechas.

Los dirigidos por Gustavo Coronel fueron más efectivos en las áreas y por eso se impusieron a San Lorenzo (4) en La Chacra con los goles de Santiago Carrasco y Hernán Azagüate , dos de sus varios jugadores de jerarquía.

Esa victoria le permitió a Independiente llegar a 16 puntos y transformarse en el único líder del certamen, aprovechando la igualdad de Maronese (14), que empató sin goles ante Centenario y quedó como escolta.

El tercero en discordia, que promete dar pelea, es San Patricio del Chañar (13). Otro de los varios animadores que tiene el fútbol lifunero en los últimos años superó por la mínima a Patagonia (6) en la capital neuquina con el gol de Bernardo Deliso.

Por su parte, Alianza de Cutral Co (12), cayó 3 a 1 en su visita a Pacífico (10), que prevaleció por dos tantos de Ignacio Tillería y otro tanto de Jeremías Díaz. No alcanzó el gol de Braian González para la visita.

Don Bosco de Zapala y Unión Vecinal protagonizaron un partidazo que fue 3 a 2 para el Barrio. Los tantos del equipo zapalino fueron de Juan Fuentes, Franco Reyes y Cesar Morales, mientras que Juan Duschek hizo los dos de Vecinal. Ambos quedaron con 10 unidades cada uno.

Deportivo Rincón (7) puso en cancha a varios de sus valores que están jugando el Federal A y ellos tres le dieron la victoria en su visita al 30 de Septiembre, donde se impuso 3 a 0 a Petrolero (3). El León festejó por Héctor Rueda, Fernando Inda y Sebastián Jeldres.

En la próxima, el destacado será el duelo entre Don Bosco e Independiente en Zapala.

Río Grande manda en el Oficial B

Con siete victorias en igual cantidad de presentaciones, Río Grande es el mejor en la segunda división. El último fin de semana derrotó a Añelo por 2 a 1 para consolidarse en lo más alto.

El líder suma 21 y le lleva 5 unidades a los cuatro perseguidores: Confluencia, Añelo, Atlético Neuquén y Esperanza.