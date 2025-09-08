Qué respondió Scaloni cuando le preguntaron por su futuro en la selección

Las conferencias de Scaloni antes de cada partido de la selección son habituales y a medida que se acerca el Mundial 2026 las dudas sobre su futuro laboral van aumentando. Aquellas dudas que el propio entrenador sembró el día de la victoria sobre Brasil en el Maracaná en noviembre de 2023, hicieron mucho ruido y por eso siempre es un tema para estar atentos.

Argentina se presentará en Ecuador para el partido de este martes (20:30) que cerrará la participación nacional en las Eliminatorias rumbo a la máxima cita del año que viene.

Este lunes, el técnico volvió a ser consultado sobre esa cuestión y respondió: "Te digo lo que te dije antes, yo con el presidente (Claudio Tapia) tengo la mejor relación, y si me tengo que sentar a hablar me voy a sentar a hablar sin ningún problema. No tengo ningún problema, acá estoy bien y después ya se verá. Charlas informales me parece que no está mal. Está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa hoy. Pero sí, no tengo problema, tengo la mejor relación con él y seguramente hablaremos".

La continuidad de Messi y otras yerbas

Scaloni se refirió a la puesta en duda del astro y capitán, Lionel Messi, sobre su participación en la próxima Copa del Mundo y aseguró que el futbolista “se tomará con tranquilidad” su tiempo para decidirlo.

En la previa de lo que será el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante su par de Ecuador este martes, el entrenador argentino se refirió a las declaraciones del astro rosarino que puso en duda su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: “No hable de esa situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”.

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones” agregó.

En cuanto a lo que será el partido ante Ecuador en Guayaquil, el director técnico santafesino aseguró que juegan contra “una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con Alfaro y ahora con Sebastián. Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores. Es una de las mejores selecciones del mundo. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tener un funcionamiento claro y será partido complicado. Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

“Pasa en los grandes equipos. En el fútbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos. Todos quieren jugar, pero al final lo que el equipo necesita es equilibrio. No se puede contentar a todos. Ellos lo entienden y bueno, con rabia cuando no juegan, pero con el respeto de que está el compañero jugando” añadió el entrenador campeón del mundo.

Además, Scaloni hizo hincapié en que, además de Messi, estos serán los últimos partidos de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección argentina: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”.

“No hablamos de cómo van a jugar. Lo hacemos de mercado, de cómo están con sus clubes. Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien con eso. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros. Ellos saben que las puertas para hablar están abiertas. De lo que sea. Se sienten cómodos, pero manda la cancha, y eso hace que todo sea más fácil” agregó.

Por último, el entrenador hizo un balance de lo que fue la performance argentina en estas Eliminatorias Sudamericanas: “Fue una Eliminatoria compleja, pero la sacamos bien adelante. Con lo complejo de ser los campeones del mundo y todos nos querían ganar. Agradecerles por lo que hicieron, recordar ese momento”.

“Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza. Sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y que sólo sepan que son jugadores de fútbol. En eso nos planteamos. Y se cumplió. Más allá de ganar