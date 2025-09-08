Alerta Boca: por el momento, Russo no regresa a los entrenamientos

Si bien hoy debía presentarse al predio de Ezeiza, el DT se ausentó y aún no se sabe cuándo retornará a las prácticas.

Por recomendación médica, Miguel Ángel Russo no se presentó este lunes en Boca Predio en el regreso del plantel a los entrenamientos luego del fin de semana libre. Pero eso no es todo, ahora hay que ver cómo sigue el entrenador en los próximos días y la decisión que toma el club si se llega a prolongar su ausencia.

Russo estuvo internado entre el martes y el viernes en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, cuando obtuvo el alta médica. Este lunes debía volver para un control y nuevos estudios para controlar la evolución de su salud. Y allí, con los resultados en mano, definir los pasos a seguir, si podía reincorporarse o no a las prácticas.

En Boca tienen en claro que no lo van a apurar de ninguna manera a Miguel. Porque ya sabían cuando lo fueron a buscar como bombero para que apague el incendio (insultos a la CD de Riquelme en los últimos partidos del semestre pasado) que en esta etapa delegaba buena parte de las tareas semanales a sus colaboradores.

Desde el club que encabeza Juan Román Riquelme priman la cautela y la contención. Se prioriza su salud y no hay presiones por su retorno inmediato.

“Queremos que Miguel se recupere tranquilo. El trabajo no cambió en nada. Lo esperamos”, fue la frase que se oyó en Ezeiza. Con la decisión lógica de seguir con el cuerpo técnico en el corto plazo y dejar que se desarrollen las cosas. Si la ausencia se extendiera, Boca debería evaluar y considerar alternativas, aunque por ahora no está en discusión.

Quienes cubren a Russo en Boca y la opinión de su familia

Por lo pronto, el entrenamiento en Boca volvió a estar a cargo de Claudio Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, tal como ocurrió durante la semana pasada. Ellos están dirigiendo las prácticas con normalidad. Cada uno goza de la absoluta confianza de Miguel Ángel Russo y de Riquelme.

Las tres victorias consecutivas que logró Boca en las últimas fechas del Torneo Clausura ayudaron también que el momento que atraviesa el DT se tomara con cierta calma y no se volviera en una nueva crisis.

Si bien Russo será seguido de cerca por los médicos y su vuelta dependerá de eso, su familia lógicamente juega un papel importante. Porque hace tiempo que quieren que deje de trabajar e incluso nunca vieron con buenos ojos la vuelta a Boca, donde las presiones son mucho mayores que en Rosario Central y San Lorenzo.

Cuentan desde el entorno de Russo, que es un tironeo constante entre el DT y la familia. Él queriendo seguir metido en el mundo del fútbol y profesión, trabajando pese a todo. Ellos queriendo que se descanse de una vez por todas, llevar una vida tranquila y que se cuide, haciendo caso a la recomendación médica. “En Rosario estábamos tranquilos”, se escuchó decir a alguien muy cercano al técnico.

Lo cierto es que Russo llegó a Boca en el mes de junio para dirigir el Mundial de Clubes y durante el segunde semestre de este 2025. Y mientras se sienta bien de salud, seguirá con fuerzas para dirigir al Xeneize y más ahora que los resultados empiezan a acompañarlo.