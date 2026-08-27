River en crisis: dónde está Pablo Longoria y las dudas sobre su rol

El español llegó este año de la mano del presidente Strefano Di Carlo para ser director deportivo tras la salida de Gallardo.

La gestión deportiva de River está en el ojo de la tormenta. La eliminación a manos de Independiente Santa Fe , en octavos de final de la Copa Sudamericana y de local, es un fracaso más de una colección que sigue creciendo. Pero esto no es casualidad, sino que tiene explicación.

La seguidilla de errores y malos resultados se plasmaron en un despilfarro de dinero pocas veces visto en el fútbol argentino. Las grandes erogaciones de dinero por jugadores y técnicos que no rinden y los polémicos manejos institucionales no son nuevos , sino que vienen desde la presidente de Jorge Brito y se acrecentaron en el mandato de Stéfano Di Carlo .

El actual titular del Millo decidió en abril la contratación de Pablo Longoria como director deportivo. El español es uno de los principales responsables de la crisis futbolística por el cargo que ocupa y las decisiones que ya ha tomado en estos cuatro meses.

Llegada, antecedentes y el container

Longoria fue anunciado oficialmente en un comunicado a fines de abril, tras la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. Se trató de un intento de Di Carlo de modificar la forma de gestionar el fútbol profesional, que hasta entonces pasaba exclusivamente por el Muñeco. Cabe recordar que el mismo presidente había extendido el vínculo de Gallardo luego de un mal 2025 y en la previa de otra derrota ante Boca.

El español trabajó en Olympique de Marsella con un alto cargo jerárquico, también en Juventus, Newcastle, Sassuolo y Valencia en áreas de Scouting.

En el club francés estuvo seis años, fue muy criticado por los hinchas a partir de algunas decisiones y hasta amenazado por los ultras (barras).

Desde su arribo a la institución de Núñez, el español es visible desde su cargo, pero no es tan mencionado en los grandes medios nacionales. De hecho, no hay fotos de él trabajando en Argentina, todas son de cuando estaba en Europa.

Entre otras cosas, Longoria decidió marginar a los jugadores que aparecieron entrenando en el predio que River tiene sobre avenida Cantilo, rotulado como "el escándalo del container". Los propios jugadores separados contaron que fue él quien los llamó para avisarles de la decisión.

Esa postura rígida no solo terminó con jugadores caros yéndose libres, cuando todavía tenían contrato, sino que en varios casos privó al club de generar ingresos.

Además, hubo consecuencias deportivas que derivaron en la eliminación de la Sudamericana. River se presentó en Colombia sin lateral derecho natural y con menos variantes porque todavía no se podían anotar a todos los refuerzos, ya que se permiten cinco cambios en la lista de la Copa.

¿Dónde está Longoria?

En las últimas horas, surgieron diferentes versiones sobre el paradero de Longoria, a quien no se lo vio en el Más Monumental el miércoles por la noche. Una de ellas indica que el director deportivo de River se encuentra en Europa, ya que fue a casarse con su pareja en Marsella.

Como mucho de lo que pasa con Longoria, este rumor no tiene respaldo concreto, pero al menos amerita preguntarse dónde está y qué piensa hacer un empleado del club que cumple un rol clave, más en este contexto.

La comunicación institucional no informa sobre la tarea de Longoria y lo que está a la vista es una decisión cuestionable detrás de otra.

Por otra parte, tampoco está claro qué tarea tienen Enzo Francéscoli y Leonardo Ponzio desde que llegó el español. La primera lectura es que son demasiadas personas "pesadas" para funciones similares.

Finalmente, un dato que hace ruido vinculado a la gestión deportiva es que Thiago Almada, Ángel Correa y Tobías Andrada son representados por el mismo agente: Agustín Jiménez. River pagó un total de 46 millones de dólares más impuestos por esas transacciones.