Intentaron secuestrar a Kylian Mbappé y otros 25 famosos en Francia: los detalles

El delantero del Real Madrid estaba en una lista de personalidades que podrían haber sido agredidas.

Las autoridades de Francia lograron desarticular una peligrosa organización criminal que tenía entre sus principales objetivos el secuestro y asalto del futbolista Kylian Mbappé . El líder de la banda, un joven de 18 años identificado como Clément L. , fue imputado por "robo en banda organizada" en la localidad de Nanterre, tras coordinar una serie de violentos ataques contra figuras públicas y empresarios de alto poder adquisitivo en la región parisina.

Según revelaron las investigaciones judiciales adelantadas por el diario Le Parisien, la red delictiva operaba bajo las órdenes de Clément L. desde el centro penitenciario de Villepinte , donde se encontraba detenido por causas previas vinculadas a violación, proxenetismo y tráfico de estupefacientes.

A través de un teléfono celular incautado en su celda , la policía descubrió una lista con 26 direcciones pertenecientes a celebridades, cantantes y futbolistas , entre los que figuraba el delantero del Real Madrid, catalogado por los delincuentes como un "objetivo altamente rico" .

El plan consistía en emboscarlo, agredirlo y privarlo de su libertad durante alguna de sus visitas a la capital francesa para exigir cuantiosas sumas de dinero.

La investigación cobró impulso tras una serie de golpes consumados en Neuilly-sur-Seine entre abril y agosto. El primer antecedente ocurrió el 25 de abril, cuando tres falsos repartidores intentaron engañar a un reconocido relojero entregando una caja vacía en su domicilio.

Aunque el comerciante sospechó y alertó a la policía a tiempo, las huellas dactilares halladas en el paquete resultaron clave para que los peritos identificaran a los integrantes de la banda. Días más tarde, el 4 de mayo, la tienda del mismo relojero fue asaltada por dos hombres armados que sustrajeron 11 relojes de lujo valuados en 150.000 euros.

Tras semanas de seguimiento, las fuerzas de seguridad interceptaron al sospechoso el 21 de agosto, el mismo día en que debía ser juzgado por otra causa.

Cuál es la situación

Mientras que Clément L. fue enviado a prisión preventiva e incomunicado por decisión de la Sala de Instrucción para evitar que continúe operando desde la cárcel, su principal cómplice quedó en libertad condicional. Durante los interrogatorios, el joven imputado admitió conocer la ilegalidad de sus actos, aunque intentó desligarse argumentando que actuaba únicamente como un intermediario y no como el autor intelectual de las operaciones.

La rápida intervención de la justicia francesa permitió neutralizar la amenaza antes de que la banda pudiera ejecutar la agresión contra la figura de la selección francesa, en un caso que encendió las alarmas sobre la seguridad de los deportistas de élite en Europa.

Kylian Mbappé es el delantero estrella y referente del Madrid y de la selección de Francia, combinado con el que se transformó en el máximo anotador de la historia de los Mundiales en el certamen disputado hace dos meses. Actualmente, atraviesa un gran presente futbolístico en el inicio de la temporada de LaLiga bajo la dirección técnica de José Mourinho, habiendo anotado un total de 4 goles en los primeros 3 partidos disputados.

A nivel extrafutbolístico, es noticia mundial debido a que la policía francesa acaba de desarticular una peligrosa banda criminal que planeaba su secuestro