Una figura de Boca se fue del país inmediatamente tras la victoria ante San Pablo: el motivo

Un jugador importante para conseguir los tres puntos en La Bombonera por la Copa Sudamericana, se fue del país por un motivo puntual.

Boca logró quedarse con la victoria en La Bombonera que le permitirá llegar al estadio Morumbí, para la revancha por la serie ante San Pablo , con una diferencia mínima. En un partido ajustado que tuvo a Leandro Paredes como lider absoluto y un Alan Velasco encendido, el xeneize logró sobreponerse a un partido chivo y llevarse la victoria ante su gente .

En medio de ese clima festivo tras la victoria en condición de local, un jugador titular para Rodolfo Arruabarrena tomó rápidamente un avión y emprendió vuelo hacia otro país. Se trata del arquero Álvaro Montero , jugador de gran presentación ante los brasileños.

"No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca. Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación. Muchas veces la adaptación lleva su tiempo. Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”, contó el entrenador en conferencia de prensa.

En un duro partido, Boca le ganó a San Pablo por la mínima

Boca venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Ángel Merentiel. La vuelta será el próximo martes en el Morumbí, donde se definirá el pase a la semifinal del certamen continental.

Tras un inicio de partido complicado, en el que el equipo visitante manejó más la pelota, el Xeneize se acomodó en la cancha y tuvo tramos de dominio, sobre todo al inicio del segundo tiempo, donde pudo marcar la diferencia mínima de la ida.

El Vasco tuvo varios problemas para armar el equipo, desde las graves lesiones de Aranda y Bareiro, que no regresarán hasta 2027, como los problemas musculares de Delgado y Costa. Otros futbolistas, como Leandro Paredes, Ascacibar y Merentiel llegaron con lo justo al encuentro. La merma física se vio en los últimos minutos, pero igualmente Arruabarrena solo hizo dos cambios de los cinco disponibles.

Una buena noticia para Boca es que Jonathan Calleri, capitán del San Pablo y ex jugador del Xeneize, vio la amarilla por protestar, tras darle un cabezazo a Belmonte, y se perderá la revancha en el Morumbí.

Así fue el partido entre Boca y San Pablo

A los 16 minutos de la primera parte, San Pablo, que maneja más la pelota, tuvo la más clara hasta el momento: tras una pérdida de Belmonte al borde del área, Montero sacó un buen cabezazo de Luciano por arriba del travesaño.

A los 35 minutos, el Xeneize tuvo su primera aproximación, luego de igualar el panorama del partido desde la posesión: un taco de Flores dejó a Blanco con espacio en el borde del área, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

A los siete minutos de la segunda parte, cuando Boca insinuaba más que su rival, llegó el primer gol: Paredes arrancó la jugada con un pase sin tocarla y Velasco encontró a Blanco por izquierda para que tire el centro a Merentiel, que después de una atajada de Rafael, puso el 1-0 empujándola.

A los 16 minutos volvió a llegar San Pablo, tras un buen rato de dominio del local. Tras un tiro libre al área, quedo bollando la pelota para un disparo entre las piernas de Ascacibar, que contuvo bien Montero.

A los 27 de la segunda parte, Velasco, que es una de las figuras del partido, hizo una buena jugada con Flores por derecha y remató a centímetros del palo derecho.

Aunque el equipo demostró signos de agotamiento físico, por la larga seguidilla de encuentros en las últimas semanas, el Vasco solo hizo dos cambios, que fueron el ingreso de Sebastián Villa por Merentiel y de Enner Valencia por Velasco.