Resultados de las quinielas de hoy viernes 2 de octubre
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 2 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0267
1° 0267, 2° 6458, 3° 7639, 4° 1884, 5° 2003, 6° 2848, 7° 3152, 8° 3845, 9° 4867, 10° 4610, 11° 5492, 12° 4237, 13° 6482, 14° 9879, 15° 7472, 16° 6301, 17° 8287, 18° 8767, 19° 4202, 20° 7352
El Primero
Cabeza: 3275
1° 3275, 2° 7856, 3° 2055, 4° 0424, 5° 2127, 6° 9919, 7° 7565, 8° 5760, 9° 4489, 10° 4142, 11° 7591, 12° 1532, 13° 6118, 14° 0740, 15° 7192, 16° 7799, 17° 8365, 18° 8693, 19° 9179, 20° 9677
La Matutina
Cabeza: 0070
1° 0070, 2° 0171, 3° 6323, 4° 1613, 5° 2418, 6° 2595, 7° 8935, 8° 0690, 9° 7821, 10° 0001, 11° 1565, 12° 5794, 13° 5971, 14° 6823, 15° 7134, 16° 5734, 17° 7972, 18° 4611, 19° 7567, 20° 9503
La Vespertina
Cabeza: 0274
1° 0274, 2° 3680, 3° 5990, 4° 8008, 5° 2377, 6° 8834, 7° 3138, 8° 9047, 9° 4352, 10° 5611, 11° 5320, 12° 5853, 13° 5206, 14° 6646, 15° 9380, 16° 5216, 17° 6114, 18° 8941, 19° 9094, 20° 3673
La Nocturna
Cabeza: 3717
1° 3717, 2° 0542, 3° 1409, 4° 7240, 5° 9292, 6° 3871, 7° 7014, 8° 3731, 9° 7782, 10° 4762, 11° 3275, 12° 9401, 13° 6407, 14° 6716, 15° 7047, 16° 7619, 17° 8117, 18° 8229, 19° 9070, 20° 2415
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5132
1° 5132, 2° 0452, 3° 6132, 4° 6488, 5° 2874, 6° 6338, 7° 5117, 8° 7994, 9° 1267, 10° 3714, 11° 6426, 12° 6292, 13° 5419, 14° 8046, 15° 6450, 16° 6637, 17° 7867, 18° 3090, 19° 8679, 20° 0388
El Primero
Cabeza: 4423
1° 4423, 2° 6724, 3° 7453, 4° 5347, 5° 3200, 6° 0759, 7° 5779, 8° 8420, 9° 7453, 10° 7707, 11° 5196, 12° 6639, 13° 0157, 14° 2543, 15° 1257, 16° 1401, 17° 2952, 18° 4369, 19° 0790, 20° 9650
La Matutina
Cabeza: 0238
1° 0238, 2° 5340, 3° 1253, 4° 6370, 5° 1725, 6° 7474, 7° 2405, 8° 1138, 9° 9430, 10° 7093, 11° 1375, 12° 6427, 13° 2398, 14° 7220, 15° 2879, 16° 6840, 17° 3867, 18° 6290, 19° 9883, 20° 3256
La Vespertina
Cabeza: 8496
1° 8496, 2° 3268, 3° 2543, 4° 7576, 5° 3213, 6° 8576, 7° 7175, 8° 9818, 9° 1428, 10° 2392, 11° 9120, 12° 2421, 13° 1286, 14° 7393, 15° 6398, 16° 6198, 17° 1476, 18° 6367, 19° 4672, 20° 7739
La Nocturna
Cabeza: 8530
1° 8530, 2° 3629, 3° 8133, 4° 3438, 5° 2413, 6° 7989, 7° 2590, 8° 1258, 9° 1283, 10° 5771, 11° 5554, 12° 3326, 13° 6738, 14° 7486, 15° 2730, 16° 1900, 17° 4547, 18° 2885, 19° 5936, 20° 7994
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0379
1° 0379, 2° 7399, 3° 2368, 4° 9091, 5° 9692, 6° 7384, 7° 7935, 8° 1365, 9° 7907, 10° 8467, 11° 5453, 12° 0069, 13° 6246, 14° 8387, 15° 0820, 16° 0104, 17° 2908, 18° 3422, 19° 7256, 20° 1013
El Primero
Cabeza: 5828
1° 5828, 2° 1492, 3° 4471, 4° 8463, 5° 4755, 6° 2688, 7° 1041, 8° 0475, 9° 7311, 10° 3610, 11° 7343, 12° 1991, 13° 2984, 14° 2681, 15° 8336, 16° 8810, 17° 6856, 18° 9991, 19° 5894, 20° 9306
La Matutina
Cabeza: 5521
1° 5521, 2° 8864, 3° 5088, 4° 2509, 5° 2820, 6° 6910, 7° 6739, 8° 1964, 9° 5056, 10° 6951, 11° 0511, 12° 2819, 13° 4518, 14° 4651, 15° 2499, 16° 7473, 17° 0435, 18° 2609, 19° 6339, 20° 8212
La Vespertina
Cabeza: 4313
1° 4313, 2° 0578, 3° 8422, 4° 1672, 5° 9362, 6° 7705, 7° 5318, 8° 7991, 9° 7260, 10° 7400, 11° 0658, 12° 9517, 13° 6621, 14° 8308, 15° 1951, 16° 3333, 17° 2867, 18° 0387, 19° 7854, 20° 0318
La Nocturna
Cabeza: 8499
1° 8499, 2° 9381, 3° 5846, 4° 1184, 5° 0376, 6° 1630, 7° 9241, 8° 9545, 9° 6834, 10° 8087, 11° 8576, 12° 7594, 13° 6024, 14° 6131, 15° 2858, 16° 3699, 17° 0645, 18° 5963, 19° 4198, 20° 2251
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5303
1° 5303, 2° 8153, 3° 0172, 4° 3791, 5° 2087, 6° 7489, 7° 8368, 8° 4444, 9° 7146, 10° 2267, 11° 4734, 12° 8821, 13° 4893, 14° 3845, 15° 4897, 16° 5972, 17° 8625, 18° 7464, 19° 7368, 20° 5826
El Primero
Cabeza: 7755
1° 7755, 2° 0339, 3° 3355, 4° 8638, 5° 9496, 6° 7945, 7° 8436, 8° 7381, 9° 7130, 10° 2638, 11° 6333, 12° 1036, 13° 7638, 14° 3830, 15° 2955, 16° 8052, 17° 3871, 18° 7780, 19° 2334, 20° 2982
La Matutina
Cabeza: 2897
1° 2897, 2° 1980, 3° 1019, 4° 4213, 5° 5249, 6° 6126, 7° 3200, 8° 6698, 9° 1336, 10° 3039, 11° 8724, 12° 3181, 13° 2145, 14° 3105, 15° 7256, 16° 7671, 17° 6454, 18° 7378, 19° 8150, 20° 5245
La Vespertina
Cabeza: 7997
1° 7997, 2° 5278, 3° 0990, 4° 0648, 5° 3158, 6° 3867, 7° 9481, 8° 4343, 9° 3471, 10° 9193, 11° 6797, 12° 9592, 13° 0813, 14° 9315, 15° 0395, 16° 9813, 17° 9939, 18° 8659, 19° 3135, 20° 6577
La Nocturna
Cabeza: 6823
1° 6823, 2° 2653, 3° 7339, 4° 8769, 5° 7184, 6° 8081, 7° 8825, 8° 5457, 9° 2810, 10° 2905, 11° 6893, 12° 8662, 13° 9800, 14° 9434, 15° 2931, 16° 4550, 17° 0760, 18° 3044, 19° 2084, 20° 3026
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 6397
1° 6397, 2° 3699, 3° 7978, 4° 5553, 5° 4804, 6° 3604, 7° 5651, 8° 9278, 9° 5805, 10° 5867, 11° 4464, 12° 0634, 13° 7045, 14° 8630, 15° 5014, 16° 3386, 17° 9789, 18° 4867, 19° 4842, 20° 6044
El Primero
Cabeza: 8927
1° 8927, 2° 5150, 3° 9610, 4° 9425, 5° 8106, 6° 2263, 7° 9330, 8° 7183, 9° 0356, 10° 3822, 11° 1976, 12° 6243, 13° 5700, 14° 1091, 15° 7464, 16° 5401, 17° 7754, 18° 9719, 19° 3972, 20° 9514
La Matutina
Cabeza: 7466
1° 7466, 2° 4290, 3° 6187, 4° 7412, 5° 6182, 6° 8075, 7° 3541, 8° 5752, 9° 5732, 10° 4273, 11° 7537, 12° 2582, 13° 4808, 14° 1551, 15° 6193, 16° 5760, 17° 2505, 18° 2313, 19° 3997, 20° 0423
La Vespertina
Cabeza: 3155
1° 3155, 2° 2505, 3° 1926, 4° 0522, 5° 4162, 6° 3094, 7° 3802, 8° 9304, 9° 6466, 10° 5924, 11° 7805, 12° 3330, 13° 8758, 14° 9121, 15° 8788, 16° 5456, 17° 4641, 18° 9740, 19° 4203, 20° 1357
La Nocturna
Cabeza: 8343
1° 8343, 2° 5269, 3° 6794, 4° 3514, 5° 3701, 6° 4475, 7° 6297, 8° 3963, 9° 8959, 10° 0195, 11° 8573, 12° 1447, 13° 9606, 14° 5422, 15° 3652, 16° 4683, 17° 4574, 18° 3504, 19° 7437, 20° 2815
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Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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