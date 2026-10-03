Las mejores imágenes de la peregrinación a Luján: una multitud caminó bajo la lluvia

Miles de fieles desafiaron la lluvia y el frío en la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, reafirmando su fe en una de las manifestaciones más multitudinarias del país.
En la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, hombres y mujeres de todas las edades caminaron durante horas, con paraguas, pilotos e impermeables para protegerse de la lluvia. Algunos lo hicieron para pedir, otros para agradecer o cumplir una promesa, pero todos con algo en común: la fe.
La jornada lluviosa no impidió que miles de personas llegaran desde distintos puntos del país para participar de una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la Argentina. A pie, en grupo o en soledad, cada peregrino llevó consigo una historia y un motivo para emprender la caminata.
Muchos comenzaron el recorrido anoche desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, mientras que otros se fueron sumando a lo largo del trayecto. Bajo la lluvia, entre charlas, silencios, canciones y momentos de descanso, avanzaron a su propio ritmo hasta llegar a la Basílica de Luján.
Las mejores postales de una peregrinación bajo la lluvia
Este año, la inestabilidad del clima fue una de las protagonistas de la jornada. La lluvia acompañó a los peregrinos durante buena parte del recorrido, pero el agua no impidió que continuaran su marcha, atravesando el cansancio y las largas horas de caminata.
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