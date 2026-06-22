Después del alfajor, cuál es el nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton.

El líder y vocalista de Turf comentó en la mesa de Mirtha Legrand los planes que tiene a futuro.

Joaquín Levinton , líder de la banda de rock Turf , no solo está viviendo un gran momento musical con su agrupación, sino que ha sabido canalizar su energía creativa hacia nuevos horizontes comerciales. Tras un episodio de salud que marcó un antes y un después en su vida, el cantante inició una etapa de emprendimientos que incluyen desde productos gastronómicos con sello propio hasta una renovación total de su estilo de vida.

La faceta empresarial de Levinton ha cobrado notoriedad en el último tiempo. Uno de sus hitos más comentados fue su incursión en el mundo de las golosinas y la pastelería. Según relató el propio músico, en este periodo de transformación "sacó un alfajor", producto que ha generado gran curiosidad entre sus seguidores. Pero sus planes en el sector alimenticio no terminan allí. Levinton adelantó en La Noche de Mirtha que ya tiene un nuevo objetivo en la mira para seguir ampliando su marca personal. "Estoy por sacar un helado", reveló con entusiasmo sobre su próximo paso comercial.

"Adopto un perro nuevo que se llama Salsa, cumplo años, saco un disco, saco un alfajor, compro mi casa, arreglo la casa... voy al programa de Guido (Kaczka, presente en la mesaza), festejo los años con Turf, adelgazo, me pongo en estado físico, nos vamos de gira por todo el mundo, saco un pan dulce... estoy por sacar un helado... como con vos", le dijo a Mirtha Legrand con el humor que lo caracteriza.

Embed - Joaquín Levinton quiso ser galán con Mirtha y le llevó flores, pero La Chiqui fue por más

Este auge de nuevos negocios no es casual, sino que surge tras un duro episodio a fines de 2025, cuando sufrió un infarto en un bar porteño. Luego de ser asistido en el Hospital Fernández, al que agradece profundamente, el músico decidió cambiar sus hábitos, a cuidarse en las comidas y su rutina y a cuidar su físico. La historia de Levinton demuestra que, tras una situación límite, ha logrado reinventarse no solo como artista, sino como un emprendedor capaz de diversificar sus intereses y conquistar nuevos mercados.

Joaquín Levinton sorprendió en Cosquín Rock al entrar en ambulancia

Luego del infarto que sufrió el pasado 12 de diciembre del año pasado sobre el escenario, el cantante de la banda Turf, Joaquín Levinton, sorprendió en la tarde de este sábado en el Cosquín Rock al ingresar al predio del aeródromo cordobés de Santa María de Punilla dentro de una ambulancia.

Con el ulular de una sirena, ingresó el cantante sobre una ambulancia, y luego un par de enfermeras lo llevaron en camilla al escenario donde la banda lo estaba esperando. Ante la incredulidad del público asiste, el cantante se incorporó con los primeros acordes del tema "No se llama amor".

joaquin levinton cosquin rock

La ovación del público no se hizo esperar y estalló con gritos y aplausos y acompañó a Levinton con el tema que eligió para abrir su espectáculo.

Luego de su participación en el programa Masterchef Celebrity de la edición 2022, el músico se convirtió en un personaje que trascendió al ambiente del rock, donde era ampliamente reconocido con su banda Turf.