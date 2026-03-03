Espectáculos La Mañana Joaquín Levinton El llamativo nombre que eligió Joaquín Levinton para su nuevo emprendimiento

Joaquín Levinton tuvo un renacer luego de superar un infarto que sufrió mientras que brindaba un recital en el barrio porteño Palermo y ahora atraviesa un gran momento personal con distintos proyectos personales que no están ligados ni siquiera a la música.

En las últimas horas el artista le brindó una entrevista al conductor Bebe Contepomi en el programa radial que tiene en La Mega 98.3 donde volvió a agradecer al personal médico que lo atendió en aquel episodio de salud. “Estoy muy bien. Quiero agradecer muchísimo realmente a toda la gente que se preocupó, sobre todo la gente del Hospital Fernández, que son increíbles. El hospital público, salud pública, aguante. Hay que defenderlos a morir, porque yo entré ahí en una situación bastante jodida y me salvaron. En un segundo me atendieron y eso le puede pasar a cualquiera. Y por suerte estoy muy bien. Ya pude volver a hacer las cosas mías”, dijo.

Por otra parte se refirió a su forma de entrar al show en Cosquín Rock: camilla en una ambulancia y tapado con una sábana blanca hasta la cabeza, directo al show. “Vengo en Cosquín Rock y entré de manera misteriosa. Fue un susto para mucha gente nuevamente porque entré en camilla tapado a la-- como a muerto. Mi vieja lo volvió a ver, dijo: ‘Está llegando Joaquín Levinton’, y aparecí yo en la camilla tapado. Ahí llegó y eso lo pasaban en vivo”, contó.