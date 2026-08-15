El mensaje de Lali Esposito tras ausentarse a la presentación de la serie de Moria Casán

La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la nueva serie de Netflix centrada en la vida de Moria Casán , había despertado todo tipo de especulaciones. El faltazo de la cantante al evento, en el que la diva estuvo acompañada por numerosas figuras del espectáculo, alimentó versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambas.

Ante la repercusión que tomó el tema, la propia Moria Casán se encargó de desdramatizar la situación y aclaró que no existe ningún conflicto personal con Lali. “Está todo bien” , expresó la conductora y actriz al ser consultada por las versiones que circulaban.

Ahora, Lali Espósito decidió referirse al estreno de la ficción, aunque eligió hacerlo sin mencionar de manera directa la polémica que se había generado alrededor de su ausencia. La artista aprovechó un recuerdo de uno de sus shows para compartir públicamente su entusiasmo por la producción y, especialmente, para dejar en claro la admiración que siente por Moria.

El mensaje de Lali Espósito para Moria Casán

A través de una historia que publicó en sus redes sociales, Lali acompañó una imagen de ella durante una presentación con una frase que despertó curiosidad: “¡¿Quiénes son?!”. Debajo de la fotografía, agregó un mensaje dedicado directamente a la protagonista de la serie: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, escribió la cantante, sumando además un corazón blanco. La publicación apareció poco después de la presentación oficial de Moria, momento en el que las ausencias de Lali y Susana Giménez fueron algunas de las situaciones que más comentarios generaron entre los presentes y en las redes sociales.

La explicación de Moria sobre su vínculo con Lali

La falta de Lali en la avant premiere había llevado rápidamente a especular con una posible pelea entre las artistas. Sin embargo, Moria eligió restarles importancia a las versiones y dejó en claro que el vínculo entre ambas no atraviesa un conflicto. Con su mensaje, Lali pareció seguir la misma línea y evitó alimentar las especulaciones.

En lugar de responder directamente a los rumores, aprovechó el estreno de la producción para manifestar públicamente su cariño y admiración hacia Moria Casán. De esta manera, la cantante encontró una forma particular de posicionarse frente a la polémica: sin confrontaciones ni explicaciones extensas, pero con un mensaje contundente que reivindicó su admiración por La One.