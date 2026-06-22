Espectáculos La Mañana Roly Serrano Qué dijo Roly Serrano sobre su noviazgo con una joven 44 años menor que él

El actor Roly Serrano atraviesa una etapa de enamoramiento que sorprendió a todos los asistentes de la mesa Almorzando con Juana volvió a estar en el centro de la escena. En esta oportunidad, el actor habló sobre la relación que atraviesa con Candelaria Saldaño Vicente, una actriz de 27 años que ganó un protagonismo importante en su vida.

Durante el programa, la conductora le leyó una pregunta que hizo una televidente. La misma fue clara y buscaba saber si al actor le molesta que los seguidores cuestionen la relación con la joven por la diferencia de edad: “Si. Las cosas que dicen en redes sociales... De cada 100 personas son dos o tres, no tienen vida propia y se dedican a los demás”, dijo en el programa.

"El resto nos miran y nos dicen cosas hermosas. Agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”, dijo en su relato. Luego aprovechó para hablar sobre el proceso y cómo lo vive: “La felicidad es enorme. Yo nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años. Pensé que ya estaba, que había vivido la vida, disfrutado lo más que pude, y de pronto ver que había más amor más arriba...