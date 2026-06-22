Cuándo comienza Popstar y qué participación tendrá Bandana

La televisión nacional espera con ansias el inicio del histórico certamen de canto llamado Popstars , que se convirtió en el inicio de un camino soñado para bandas musicales como Las Bandanas. A semanas de que se confirme que el encargado de la conducción del ciclo será el actor Nicolás Vázquez , se supo si la reconocida banda surgida del formato será parte y cuándo saldría al aire.

En diálogo con Infama, Vázquez fue contundente al explicar detalles que aún no se conocían. En su relato, habló sobre la duda que giraba en torno a la banda de pop. “ Las Bandana no van a estar y nunca iban a estar. Ellas son la bandera de este programa porque demuestran que siguen vigentes, pero nunca las habían llamado”, dijo sin dudas.

Por otra parte, dio precisiones sobre la grabación: “Estoy muy feliz, las grabaciones si Dios quiere arrancan el 8 de julio. No falta nada”. Sin embargo, más allá de dar información precisa, no confirmó el día en el que se hará el debut del ciclo.

“Es un programa espectacular, estoy muy contento con los jurados, los coaches, con toda la producción de RGB, con toda la gente de Disney y Telefe. Yo me fui de Telefe después de Casi Ángeles”, soltó y agregó. “Venía con muchas ganas de hacer algo en televisión, me proponen cosas muy lindas, pero no tengo tiempo. Me sedujo el proyecto. Son grabaciones super intensas, pero lo mío va a estar más acomodado, porque no pasa por lo que hago yo, sino las chicas”.

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A su vez, Vázquez se refirió a la participación de Sofía Gonet en el ciclo: “Su participación permitirá que el contenido de redes tenga una mirada genuina y en tiempo real sobre todo lo que pasa en cada etapa del show”.

Por su parte La Reini, como se la conoce en el mundo del espectáculo, contó: “Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes!”.