El gesto de un vecino que conmovió a Nicole Neumann.

La modelo enterneció a sus seguidores con un particular video que compartió en su cuenta de Instagram.

Nicole Neumann volvió a demostrar su sensibilidad con los animales al compartir en sus redes sociales una historia que la movilizó profundamente y que rápidamente generó ternura entre sus seguidores.

La modelo, que suele utilizar sus redes sociales para hablar sobre el cuidado y el respeto hacia los animales, esta vez decidió contar una situación que observa cada vez que sale de su casa y que logró emocionarla. A través de su cuenta de Instagram, Nicole publicó un video grabado desde su auto en donde relató el gesto de uno de sus vecinos, quien tiene una particular rutina junto a sus mascotas.

“Estoy muy emocionada, ya lo vengo viendo y hoy lo vi otra vez, pero estas cosas hay que compartirlas”, comenzó diciendo la modelo que hace poco sorprendió al mostrar el cumpleaños temático de su hijo Cruz. Según contó, su vecino tiene dos perros y uno de ellos, por su edad o condición física, ya no puede caminar con normalidad. Sin embargo, eso no impidió que el animal siguiera disfrutando de sus paseos diarios.

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“Saliendo de mi casa veo a mi vecino que tiene dos perritos y uno de ellos, que es grande y pesado, no puede caminar, pero igual lo saca a pasear”, relató la presentadora. Neumann explicó que el hombre encontró una manera especial de incluirlo en la rutina familiar, ya que mientras uno de los perros camina con su correa, el otro viaja cómodo en un carrito.

Las imágenes que compartió Nicole Neumann

“El otro perro va caminando con la correa y al que no puede caminar bien lo pone en un carrito grande, tipo arenero, y va acostado, mirando para afuera, pero hace el paseo con ellos”, contó emocionada Nicole Neumann, que días atrás hizo un descargo viral sobre las repercusiones del encuentro entre Manu Urcera y Juana Viale.

El gesto del vecino conmovió especialmente a Nicole, quien destacó la importancia de este tipo de acciones y decidió compartirlo como un ejemplo positivo: “Mi vecino es lo más y quiero compartir estos ejemplos porque me llenan el alma y me dan un poco de esperanza”. Además, la conductora remarcó que este tipo de demostraciones de amor hacia los animales reflejan valores que considera fundamentales: “Todavía hay gente buena, con corazón, sensible y empática con todos los seres”.

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“Cada vez que lo veo me muero de amor”, cerró Nicole, dejando en claro que la escena se convirtió en uno de esos pequeños momentos cotidianos que logran emocionarla.

La publicación tuvo una gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la actitud del vecino como la decisión de la modelo de visibilizar un gesto lleno de cariño hacia una mascota que sigue disfrutando de su vida a pesar de sus dificultades. Este posteo se suma a otros tantos en los que la top model se dedica a exponer todo el amor que siente por los animales.