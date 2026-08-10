"No le hace asco a nada": Fernanda Iglesias reveló más detalles de las infidelidades de Diego a Yanina Latorre
La periodista especializada en los chimentos del mundo de la farándula contó detalles fuertes sobre supuestas infidelidades del periodista deportivo Diego Latorre.
Fernanda Iglesias volvió a la carga contra Yanina Latorre, metiéndose de lleno en la supuesta infidelidad de su pareja Diego Latorre en Miami y, también, recordando situaciones del pasado que van en sintonía con la hipótesis. En su programa en el streaming Somos Love, sumó datos picantes que encendieron la polémica.
El principal motivo por el cual en su debut le dedicó momentos a este escándalo fue por los dichos de Mauro Icardi que hizo referencia a la supuesta amante del periodista deportivo y exjugador en Estados Unidos. “Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami”, contó en el inicio del programa sobre el episodio.
Los datos que sumó a la polémica
“Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar”, contó entre la imformación. A su vez, dijo: “Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito”, sostuvo.
En el cierre de sus declaraciones, hizo referencia a un mensaje que le hizo llegar una mujer vinculado al entorno escolar que mantienen: “Me escribió una señora que era mami del colegio, que Yanina la conoce, que tuvo una relación de 4 años con Diego Latorre ”.
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