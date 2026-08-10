Espectáculos La Mañana Fernando Iglesias "No le hace asco a nada": Fernanda Iglesias reveló más detalles de las infidelidades de Diego a Yanina Latorre

Fernanda Iglesias volvió a la carga contra Yanina Latorre, metiéndose de lleno en la supuesta infidelidad de su pareja Diego Latorre en Miami y, también, recordando situaciones del pasado que van en sintonía con la hipótesis. En su programa en el streaming Somos Love, sumó datos picantes que encendieron la polémica.

El principal motivo por el cual en su debut le dedicó momentos a este escándalo fue por los dichos de Mauro Icardi que hizo referencia a la supuesta amante del periodista deportivo y exjugador en Estados Unidos. “Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami”, contó en el inicio del programa sobre el episodio.

Los datos que sumó a la polémica “Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar”, contó entre la imformación. A su vez, dijo: “Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito”, sostuvo.