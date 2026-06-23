Tras la polémica por la fake news, hay preocupación por la salud de Florencia Peña.

La semana pasada, la actriz y conductora protagonizó un escándalo que le costó el puesto de trabajo en Luzu TV.

El entorno de la actriz y conductora, Florencia Peña , aseguró que atraviesa un momento delicado de salud tras el escándalo por la fake news sobre el papá de Lionel Messi que ella misma replicó.

Florencia Peña quedó en el centro de la escena mediática luego de replicar una fake news que indicaba que el papá de Messi había muerto y que desató una fuerte repercusión pública. El episodio no solo generó críticas en redes y programas de televisión, sino que también impactó de lleno en su círculo cercano, donde aseguran que atraviesa un momento de gran sensibilidad. En el programa Puro Show describieron el presente de la actriz con una frase que encendió alarmas: “Nunca la vimos así”. Según comentaron en el ciclo, el golpe emocional no afecta solo a Peña, sino también a su familia, que acompaña el proceso con preocupación.

En su entorno reconocen que la exposición mediática amplificó el malestar y la dejó en una posición vulnerable frente a colegas y productores. Allegados aseguran que el clima interno se volvió complejo y que, por ahora, pocas voces del medio salen a respaldarla públicamente. Esa falta de apoyo, sumada a la viralización del rumor, profundizó la tensión y generó un escenario de desconfianza que complica su actividad profesional.

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En medio de la crisis, Peña decidió acatar la decisión comunicada por Nico Occhiato en el plano televisivo y evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información falsa. Su entorno sostiene que analiza posibles demandas para reclamar un resarcimiento económico y exigir rectificaciones por los daños ocasionados. Abogados consultados explican que este tipo de casos puede derivar en pedidos de indemnización cuando se comprueba la circulación de noticias erróneas que afectan la reputación de una persona pública. Por eso, el equipo de la actriz ya revisa pruebas y mensajes que podrían respaldar su reclamo, aunque todavía no realizó ninguna presentación formal.

Mientras tanto, familiares y colaboradores intentan contenerla y alejarla del ruido mediático para estabilizar su situación emocional. En paralelo, la exposición en redes sociales y programas de televisión continúa alimentando el debate y la presión pública.

Florencia Peña analiza demandar a Luzu TV tras el escándalo por la falsa muerte del padre de Messi

El escándalo que se desató en Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, sumó un nuevo capítulo. Luego de quedar envuelta en la polémica y abandonar el programa El Show del Verano, Florencia Peña analiza iniciar una demanda contra el canal de streaming que conduce Nicolás Occhiato.

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La posibilidad fue confirmada por el abogado de la actriz, Fernando Burlando, quien sostuvo que se encuentran evaluando las condiciones contractuales bajo las cuales Peña se incorporó al ciclo y la manera en que se produjo su salida.

La controversia se originó días atrás cuando, durante una emisión en vivo, Peña anunció erróneamente que el padre de Lionel Messi había fallecido. Minutos después, la información fue desmentida y la conductora pidió disculpas públicamente. Sin embargo, horas más tarde, se conoció que la artista junto a dos productores de la señal habían sido echados.