Histórico: por primera vez en la historia de todos los Gran Hermano del mundo, quedaron solo mujeres finalistas

Luego de la gala de eliminación, se confirmó un dato histórico que vuelve a poner a una mujer como campeona del programa. Quién fue el último hombre en salir y cuáles son los anteriores antecedentes donde ganó una mujer.

La gala de eliminación definió a los nueve participantes que serán parte de la etapa final de Gran Hermano con un detalle que es histórico. En la gala 35° de Gran Hermano Generación Dorada , se confirmó que Matías Hanssen fue eliminado por el voto del público en un mano a mano con Solange Abraham , siendo esta una situación clave para un hecho que quedará grabado en el formato.

Debido a esta decisión de quienes miran el programa televisivo, se confirmó que la etapa final del certamen tendrá como protagonista únicamente a mujeres, una situación que se da por primera vez en la historia del certamen en Argentina. Antes de esta definición, se sabía que continuarían Alejandra Majluf , Yanina Zilli , Charlotte Caniggia y Jennifer “Pincoya” Torres.

Cabe recordar que la última mujer en ganar el certamen fue Marianela Mirra en la edición 2007, la cual fue la cuarta temporada en la historia del reality en el país. Previo a ella, había ganado Viviana Colmenero en 2002-2003 (tercera edición).

La etapa final promete ser picante en la casa debido a que Sol, ganadora de tres versus en los que estuvo a pasos de ser eliminada, quedó sola contra el resto de los participantes por la salida de su aliada Cinzia luego de un accidente particular.

La grieta quedó demostrada por Santiago Del Moro. El conductor pidió que expresen quién quería que siga en la casa: Yipio, Luana, Charlotte y Tamara Paganini eligieron a Hanssen para que siga, mientras que Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela Prieto se inclinaron por Sol.

Qué dijo Matías en su salida

“Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, dijo.