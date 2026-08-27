¡Fuerte! Sofía Gala contra Vadalá y la serie de Moria: "se quedaron cortos"

La serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán volvió a instalar en el centro de la escena uno de los períodos más controvertidos de la vida de la diva: su relación con Luis Vadalá . La producción despertó distintas reacciones desde su estreno y, en las últimas horas, Sofía Gala se refirió a las críticas realizadas por la familia de su expareja.

Los familiares de Vadalá cuestionaron la representación del hombre en la ficción y deslizaron que podrían recurrir a la Justicia por la manera en que fue retratado. Frente a este planteo, Sofía Gala fue consultada por Desayuno Americano y dejó declaraciones con una contundencia que rápidamente generó repercusión.

Lejos de mostrarse preocupada por la posibilidad de un reclamo judicial, la actriz defendió la manera en que la serie abordó aquella etapa de la vida de su madre. “¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mí... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer ”, disparó.

Sofía Gala habló de la relación de Moria Casán y Luis Vadalá

Durante la entrevista, la conversación avanzó hacia uno de los aspectos más delicados de la relación entre Moria Casán y Luis Vadalá. Puntualmente, le preguntaron a Sofía por las versiones vinculadas con episodios de violencia que habría atravesado su madre durante aquellos años. La actriz decidió no profundizar públicamente sobre ese aspecto de la historia, aunque su respuesta volvió a cuestionar el planteo realizado por los familiares de Vadalá. “No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”, respondió. Con esa frase, Sofía Gala dejó entrever que su experiencia personal durante aquella época le permite tener una perspectiva diferente sobre lo ocurrido y sobre la manera en que fue retratada la relación en la ficción de Netflix.

Sofía Gala sobre la familia de Vadalá por la serie “Moria”.



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El particular reclamo de Sofía Gala a Moria Casán

La actriz también sorprendió al referirse a la ausencia de su madre de Argentina durante el estreno de la producción. Moria Casán se encuentra fuera del país y, según expresó Sofía, no está atravesando en primera persona la repercusión que generó la serie. Con ironía, lanzó un particular reclamo hacia la diva: “Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe”.

De esta manera, la ficción sobre la vida de Moria Casán no solo volvió a recuperar viejos episodios de su historia personal, sino que también reavivó el conflicto alrededor de su vínculo con Luis Vadalá. Esta vez, fue Sofía Gala quien tomó la palabra para defender la versión presentada en la pantalla y responder, sin filtros, a quienes cuestionaron la producción.