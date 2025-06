Una conocida periodista de espectáculos se separó de su novio tras muchos años de amor

Pilar Smith relató que la decisión de terminar el vínculo no fue impulsiva, sino que se venía gestando desde hace meses. “Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, confesó, dejando en claro que no fue una ruptura tomada a la ligera, sino el cierre de un proceso emocional complejo.

Durante la entrevista, Karina Iavícoli, panelista del programa, indagó acerca de los rumores que, tiempo atrás, vinculaban a la periodista con Martín Bossi como un supuesto tercero en discordia. Pilar no dudó en despejar cualquier tipo de especulación: “Nada que ver. No, para nada. No, está mal, está mal. Fue un rumor que está mal planteado”, dijo tajante, al mismo tiempo que reafirmó que no hubo infidelidades de ningún tipo.

Pilar 1.jpg La periodista de espectáculos con su ex pareja

La periodista se sinceró sobre su ruptura

“Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”, explicó con total honestidad.

La comunicadora se mostró firme en su postura, señalando que ya no había más espacio para insistir: “La verdad, me parecía que ya no había más nada para dar. Lo di todo”. A pesar del dolor que implica una separación, también destacó la importancia de tener redes de contención afectiva, como la de sus amigas, quienes la acompañaron durante la nota y también en este proceso personal.