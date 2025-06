Murió la periodista y ex Miss Venezuela Patricia Fuenmayor: la enfermedad que atravesaba

Patricia Fuenmayor

La periodista venezolana fue una destacada presentadora de televisión y ex Miss Venezuela. Su nombre se volvió muy conocido en los medios de comunicación latinoamericanos y se consolidó en este mundo. Nacida en Venezuela, su carrera profesional comenzó de manera inesperada, pero rápidamente la llevó a convertirse en una de las personalidades más conocidas de la televisión y la radio.

En 1997 fue finalista en el certamen Miss Venezuela, un título que la lanzó a la escena pública. Al año siguiente, representó a su país en el certamen Miss Sudamérica, donde logró coronarse como ganadora.

En los años siguientes se posicionó como presentadora de Teledeportes y el Noticiero Venevisión. Además, se desempeñó como locutora de radio, donde se destacó por su profesionalismo.

En 2015 un secuestro que afectó a su esposo en Venezuela le hizo tomar la decisión de emigrar hacia Estados Unidos con toda su familia.

“Mi esposo me dice que iba saliendo a la casa, eran las nueve de la noche, luego veo que se hacen las doce y Jorge no llegaba, yo decía: que raro y empiezo a llamarlo por teléfono y me atiende un secuestrador que me dijo que tenía que buscar los reales. Eso me hizo que se cayera el mundo. Estaba en el carro y recuerdo una luz blanca conmigo, que no me dejaba sola", comentó en el programa que compartía con Raúl González, su último colega con el que trabajó.

Luego de este trágico momento e instalada en Nueva York, una de sus amigas la recomendó en Univision y pronto se integró al noticiero Al Despertar. Hasta sus últimos días, fue corresponsal internacional de Despierta América.

En su último posteo en su cuenta de Instagram fue una serie de fotos en formato carrusel con su esposo Jorge Safar. "En un beso mi vida!! Te amo", escribió en la publicación junto con un emoji de un corazón.

Su perfil contaba con más de 200 mil seguidores y muchos de ellos le dejaron distintos comentarios tras conocerse la noticia. "Solo espero que la noticia de tu partida sea falsa, siempre en la memoria de los venezolanos por bella y talentosa" expresó uno. "Amiga hermosa, descansa en la paz del Señor", compartió otro. "Gracias Patricia por tanto" escribió un tercero.

