Acusan a un hombre de llevar a cabo un macabro plan para interrumpir el embarazo de su pareja

La mujer, cuya identidad no trascendió, no solo se negó, sino que le comunicó a su pareja la decisión de continuar con el embarazo, aún si él no estaba decidido a acompañarla.

Un mes después, la embarazada se realizó su primer estudio y supo que el bebé presentaba un desarrollo normal correspondiente a la sexta semana de gestación. Su médico, de hecho, le dijo que estaba creciendo sano.

De acuerdo con el relato de la mujer, eso no le importó a Banta cuando se lo contó horas después, al encontrarse con él en una cafetería del condado de Tarrant. Allí, al parecer, el hombre habría ejecutado su terrible plan.

Una bebida contaminada y pruebas borradas

De acuerdo con la acusación de la víctima, ese día Banta le agregó en secreto en su bebida las pastillas que inducen al aborto, con el fin de forzarla a interrumpir el embarazo sin su conocimiento o consentimiento.

Es que, al día siguiente, la mujer comenzó a sentir síntomas extraños. Presentó fatiga extrema y una fuerte hemorragia que la obligó a acudir a un servicio de urgencias. El 19 de octubre del año pasado, dos días después de tomar aquella bebida, perdió el bebé.

Luego de ese triste suceso, las autoridades se entrevistaron con Banta y le secuestraron su teléfono celular, como evidencia.

Sheriff parker county texas.jpg Según la Oficina del Sheriff del Condado de Parker, el hombre puso en la bebida de su pareja las pastillas que inducen al aborto.

Sin embargo, creen que el sujeto, haciendo uso de los conocimientos derivados de su actividad laboral, accedió de manera remota al dispositivo y lo reseteó, borrando pruebas claves relacionadas con la denuncia de su entonces pareja.

En ese marco, las autoridades solicitaron y obtuvieron una orden de arresto que se ejecutó recién el pasado viernes 6 de junio, después de meses de investigación.

Los cargos que enfrenta el acusado

Banta fue ingresado a la cárcel del condado de Parker ese mismo día bajo un cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Parker por alterar pruebas físicas y otro cargo de los Rangers de Texas por asesinato capital, que se ha presentó en el condado de Tarrant.

De todos modos, de acuerdo con información publicada por People, el acusado quedó en libertad el mismo día de su arresto tras pagar una fianza de 500.000 dólares por el cargo de intento de asesinato y de 20.000 dólares por el de manipulación de pruebas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Parker aclaró que "los casos contra Banta siguen activos y están esperando procesamiento".