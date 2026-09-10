Corre 12 km al día a los 83 años: el alimento que Mick Jagger eliminó para siempre

El incombustible cantante de los Rolling Stones desafía el paso del tiempo con una disciplina digna de un atleta olímpico.

Mick Jagger tiene 83 años y sigue subiendo al escenario con la misma energía que hace décadas. El secreto no es un misterio para quien lo conoce: es disciplina, constancia y una rutina de entrenamiento que avergonzaría a muchos deportistas profesionales.

El líder de los Rolling Stones reveló en una entrevista con Q Magazine los pilares de su vigencia artística: "Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia".

La base del entrenamiento de Jagger es el cardio intenso. El músico recorre hasta 12 kilómetros diarios corriendo, ya sea por las calles de las ciudades donde se encuentra o en cinta mecánica. Cuando las condiciones no permiten salir a correr, reemplaza el running por una hora de natación, kickboxing o ciclismo. Ningún día es un día libre en su calendario de actividad física.

El componente artístico también ocupa un espacio central. Jagger practica ballet, yoga y pilates para optimizar su flexibilidad y el control corporal que exigen sus coreografías sobre el escenario.

Durante años, su entrenamiento fue supervisado por el preparador físico noruego Torje Eike, con experiencia previa en atletas olímpicos y selecciones nacionales de fútbol.

as sesiones con Eike, de dos a tres horas, estaban enfocadas en la mejora de la resistencia aeróbica necesaria para sostener la intensidad de sus shows en vivo, que pueden extenderse por más de dos horas sin descanso.

Mick Jagger: la dieta orgánica y por qué come el doble que sus invitados

La alimentación también es parte central del plan. Mick Jagger prioriza los productos orgánicos, con un menú habitual basado en frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral. Las fuentes de proteína principales son el pollo y el pescado, con exclusión consciente de la carne roja y los productos procesados.

Isadora Puiggené, autora del libro Pacto con el diablo, destaca una preferencia particular del músico: consume palta prácticamente todos los días.

La clave del equilibrio, según Jagger, no está en la restricción, sino en la cantidad. El desgaste físico que genera su rutina de entrenamiento y sus presentaciones en vivo exige una ingesta calórica alta para compensar. "Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: 'No estás comiendo', pero como un montón. Les digo: 'Acabo de comer el doble que vos'", afirmó el cantante.

Su estilo de vida también contempla una pauta de sueño y actividad ordenada. Según sus propias palabras en declaraciones al medio The Sun, Jagger evita el exceso de relajación antes de una presentación y prefiere levantarse temprano para que el cuerpo se mantenga activo. La constancia es el denominador común de todos los hábitos que describe: no hay excepciones ni días de descanso injustificados.

El objetivo final de toda esta estructura es concreto: sostener la capacidad física para el despliegue escénico que caracteriza a los Rolling Stones. La banda de rock más longeva del mundo tiene en su líder a alguien que trata su cuerpo como un atleta de élite, no como una estrella de rock que se permite los excesos del oficio.

A los 83 años, la evidencia de que ese método funciona está disponible en cualquier video de su última gira: dos horas sobre el escenario, sin pausa, a una intensidad que pocos músicos de la mitad de su edad podrían sostener.