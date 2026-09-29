Encontraron muerto al senador libertario Juan Carlos Pagotto

Tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, intervino la Justicia y ahora investigan la causa de su deceso.

Este martes se conoció el fallecimiento del senador nacional de La Libertad Avanza ( LLA ) , Juan Carlos Pagotto. El legislador tenía 74 años y de acuerdo a lo que se confirmó, encontraron su cuerpo en su casa en La Rioja capital.

Tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, intervino la Justicia y ahora investigan la causa de su deceso.

Miembros de las fuerzas de Seguridad e integrantes del Poder Judicial montaron un operativo para realizar los peritajes, pero hasta ahora no se dieron a conocer los motivos oficiales del deceso ni las circunstancias del hecho.

Aún así, medios locales revelaron que hace dos semanas había estado internado por una afección cardíaca. En aquel momento se había ausentado en la sesión en la que se aprobó Inocencia Fiscal II, por lo que sorprendió su presencia en la última sesión del Senado de la Nación.

La carrera política del senador en La Libertad Avanza

El riojano de 74 años había llegado al Senado en diciembre de 2023, como representante de su provincia por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta adquirió un rol relevante en temas judiciales y legislativos.

Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

La banca será ocupada por Claudia Cecilia López, según informó hoy Adrián Ravier, vocero presidencial.

Una de las primeras en dejar su pésame fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X escribió "lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 29, 2026

La jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X: "Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado. Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos".

La trayectoria política

Su trayectoria política comenzó en 1993 cuando fue electo diputado provincial por el departamento de Chilecito, cargo que ocupó hasta 1997. Su vuelta a los cargos electivos fue en diciembre de 2023 cuando asumió como senador nacional por su provincia.

De familia de abogados de renombre en la historia judicial de La Rioja, el difunto era conocido en La Rioja por su participación en diferentes casos mediáticos. Particularmente, en su rol como defensor de detenidos por delitos de lesa humanidad.

Pagotto formó parte de los equipos de defensa del ex comisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el Caso Estrella, y también en la mega causa Menéndez, donde fue defensor del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganemen acusados en juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.