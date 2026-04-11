Desarticularon un kiosco narco en Zapala y acusaron a cuatro personas

Dos de los acusados quedaron en libertad. El allanamiento se concretó el jueves de esta semana.

La lucha contra el narcomenudeo en la provincia no da respiro a los delincuentes narco. En las últimas horas, una investigación permitió desarticular un kiosco narco en Zapala en el que colaboraban al menos cuatro personas con distintos roles específicos, quienes ya fueron acusados.

A instancias de una investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, cuatro personas a las que les encontraron más de 2 kilos de droga, $3,5 millones en efectivo y balanzas en la ciudad de Zapala , fueron acusadas por comercialización de estupefacientes.

La formulación de cargos la realizaron el viernes pasado el mediodía la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez , durante una audiencia en la que pidieron también la imposición de medidas cautelares a los acusados.

De acuerdo a la información preliminar recopilada por la fiscalía local y la División Antinarcóticos de Zapala, entre el 17 de enero y el 9 de abril de 2026, y en tres domicilios allanados el jueves último en la ciudad, se detectaron movimientos compatibles con la venta de droga, bajo la modalidad denominada “pasamanos”, entre personas que compraron y dos de los acusados y una de las acusadas.

kiosco narco zapala (1)

Desde el MPF también se especificó que los y las imputadas “actuaban de manera organizada y coordinada, cumpliendo distintos roles”. En este sentido, se describió que "L. B. M. Q." tenía a su cargo el traslado de la sustancia desde un punto no determinado hacia la ciudad de Zapala con la finalidad de comercializarla, actividad que realizaba principalmente con el acusado "C. J. J. C.".

En tanto, "B. P." cumplía un rol secundario, de acompañamiento de "C. J. J. C." en la entrega de las sustancias; y "A. C. F. R." desempeñaba un rol vinculado a la administración, tanto mediante la recepción de transferencias bancarias como de la guarda del dinero proveniente de la comercialización.

“Tenían una organización previa y funcional del grupo con una actuación coordinada y organizada”, se destacó desde el MPF.

El delito que se les atribuyó fue comercialización de estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerla. En cuanto a "L. B. M. Q." y "C. J. J. C.", en calidad de coautores; y respecto a "B. P." y "A. C. F. R.", como partícipes secundarios.

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Los partícipes secundarios quedaron libres

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios particulares y en la habitación de un hotel. Allí, se encontraron $3,5 millones en efectivo, 1.030 gramos de cocaína, 1.045 gramos de cogollos de marihuana, dos balanzas y teléfonos celulares.

Finalmente, como medida cautelar, desde el MPF se requirió que "L. B. M. Q." y "C. J. J. C." permanezcan detenidos con prisión preventiva en modalidad domiciliaria por un plazo de 60 días, por existir riesgo de fuga. En el caso de "B. P." y "A. C. F. R.", se requirió que les impongan la prohibición de salir de la ciudad.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Leticia Lorenzo, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses. Sobre los pedidos de medidas cautelares, respaldó el requerimiento de prisión preventiva en modalidad domiciliaria para "L. B. M. Q." y "C. J. J. C.", y rechazó la solicitud de prohibición de salir de la ciudad a "B. P.". y "A. C. F. R.".